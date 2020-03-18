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台東居家檢疫趴趴走罰10萬 衛生局呼籲勿以身試法

聯合報 / 記者尤聰光/台東縣即時報導
台東縣衛生局長黃明恩，呼籲符居家檢疫的民眾，請落實相關隔離的規定，切勿以身試法。記者尤聰光/攝影
台東縣衛生局長黃明恩，呼籲符居家檢疫的民眾，請落實相關隔離的規定，切勿以身試法。記者尤聰光/攝影

台東縣近日有一民眾至大陸返台符合居家檢疫對象，不過，該民眾於居家檢疫期間擅離住所，縣衛生局已掌握外出事證，將依相關規定裁罰10萬元。衛生局長黃明恩呼籲符居家檢疫的民眾，請落實相關隔離的規定，切勿以身試法。

縣衛生局表示，該民眾行為已違反傳染病防治法第58條第1項第4款規定，衛生局將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，予以裁處新臺幣10萬元罰鍰。

黃明恩表示，衛生局於疫情期間裁罰3件居家檢疫擅離住所案件，請符合居家隔離及檢疫的民眾，切勿以身試法，請務必落實在家隔離14天，如有擅離住所之事實，決定裁罰。

縣衛生局提醒民眾於居家隔離或檢疫期間，在家應全程配戴口罩、與同住者應保持1公尺距離減少接觸、勤洗手及早晚測量體溫，如有發燒(≧38℃)、出現呼吸道症狀或有其他就醫需求，可撥打防疫專線1922或本局防疫專線0975288155安排就醫禁止搭乘大眾交通工具。

衛生局 居家檢疫 發燒

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