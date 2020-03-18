中油補貼金門計程車油料即起開放申請 每月2千元

因應新冠肺炎，配合交通部紓困方案，台灣中油公司金馬行銷中心從3月16日起受理金門地區計程車業者油料補貼申請，連日來接獲不少司機的詢問電話，3天下來，共有車行與個人的計程車將近200件的申請，反應熱烈。

台灣中油油品行銷事業部高雄營業處金馬行銷中心經理薛夏林表示，根據交通部發布的「交通部協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響計程車油料補貼作業要點」，中油將提供計程車油料補貼紓困，自4月1日起至9月30日止共6個月的補貼期，按月核給受補貼計程車每輛500公升汽油、柴油或液化石油氣每公升補貼新台幣4元，每月2000元，6個月共計1萬2000元。

想要申辦的計程車業者，可至金馬行銷中心、大立鴻福加油站、金民加油站及烈嶼加油站索取申辦單，薛夏林表示，這是第二次對計程車提供油料補貼，上一次是在5、6年前，當時因油價大漲，計程車業者大喊吃不消，也曾提供補貼。

對於這項紓困補貼，有計程車業者就說，對她們的幫助很大，因為現在生意很差，可以直接在油價上有補助，真的差很大，她感到非常受益。

攸關個人的權益，連日來有不少人親自到金馬行銷中心詢問，也有很多人致電詢問相關的油料補貼政策，讓工作人員相當忙碌。