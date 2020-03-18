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獅友捐贈行動通閱書車 疫期更需閱讀保持身心靈健康

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
國際獅子會300E1區捐贈行動通閱書車給高市圖。圖／高市圖提供
國際獅子會300E1區捐贈行動通閱書車給高市圖。圖／高市圖提供

國際獅子會300E1區總監邱良進今天代表獅友們，捐贈一輛「行動通閱書車」。通閱書車是以物流概念，提供「甲地借、乙地還」服務，將高市圖總館及60間分館，串連成一個「大書庫」概念，讓大高雄每一個角落讀者，都可透過通閱書車，共享600萬冊書籍，平均2.5天就可滿足民眾就近借還書。

高雄市圖書館館長潘政儀表示，高雄市在2011年成立全國公共圖書館第一個行動通閱物流車隊，縮短城鄉距離及方便民眾借還書。10年車隊每日奔波在大高雄38個行政區、60間圖書分館，每天、每輛通閱書車平均需要運送35至40箱書籍，加上大高雄幅員遼闊，有些路線如六龜、美濃、杉林、甲仙、內門等分館，必須在上午9時前整理好書籍，出發至山區海邊，依序配送回收，往往要到傍晚才能返回總館。部分書車行車公里數已累積至40萬公里，相對於駕駛及車輛安全都有風險其實已面臨汰舊換新的急迫性。

尤其近期全球陷入新冠肺炎疫情恐懼中，閱讀能讓民眾保有身心靈平安健康。國際獅子會300E1區總監邱良進表示，行善傳愛向來是國際獅子會精神，他任內特別為300E1區想了一句話「行善積德廣種福田」，唯有積德久了，才能厚德載物，擁有世間美好的一切。他看到圖書館行動書車募資計畫，當下就決定要協助市圖完成這項任務，而理監事與獅友們也踴躍響應，促成這樁美事。

第二代行動通閱書車是第一代書車的進階版，除了車體量體變大外，最重要的是客製化的特色，車身彩繪圖案與標語冠名，都結合贊助者的初衷與發想。獅友們捐的這輛書車設計，就清楚地將書香與傳愛種福田概念結合，而且畫面活潑充滿童趣，成為高市圖品牌及企業形象另一亮點。

國際獅子會300E1區副總監鄭文浩認為，再苦不能苦小孩，再窮不能窮教育，台灣社會上充斥假新聞、假消息，如何在混亂爆炸的資訊中分辨是非對錯，首要就是多讀書，透過閱讀多樣性書籍來裝備正確知識。圖書館行動通閱書車提供借還書便利性，讓偏鄉民眾也能夠享受到都會區藏書資源。

國際獅子會300E1區捐贈行動通閱書車給高市圖。圖／高市圖提供
國際獅子會300E1區捐贈行動通閱書車給高市圖。圖／高市圖提供

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