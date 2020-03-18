搶救金門軍事遺跡 金湖鎮公所重新粉刷反共標語

大家都知道太武山上有個著名地標「毋忘在莒」勒石，但你知道金湖鎮夏興村裡也有一面「隱藏版」的「毋忘在莒」！

夏興早期是一個駐軍單位繁多的地方，全盛時期曾駐紮數千位官兵，這座精神標語就設在村莊的中心點，但因為年久失修，牆面斑駁不堪，好在最近經過金湖鎮公所的整修油漆後，整個煥然一新，吸引不少喜歡復古風的民眾到此拍照打卡，遊客說，這樣拍才更有戰地FU。

金湖鎮長陳文顧表示，夏興位於金門蜂腰附近，早期是一個重兵駐紮的區域，也是南海岸運補要點，當時曾駐紮運輸營、戰車營、空軍防砲部隊、花崗石醫院和裝甲兵，全盛時曾有8個軍事單位，官兵最多時曾達到數千人。

當年曾在空軍金門防砲部服役的陳文顧回憶，當年他也常陪同長官來此，當時的夏興就像是「小西門町」，村莊中短短的一條街，有彈子房、理髮廳、澡堂、雜貨店等，一應俱全，每逢假日，到處都擠滿了阿兵哥，相當熱鬧。

退休校長陳為學也說，金門駐軍在民國53年11月20日發起「毋忘在莒」運動，這座「毋忘在莒」精神標語應該是在當年興建，由阿兵哥所建的，就立在昔日的空軍防砲營大門口，兒時的他最愛在這裡跑來跑去。

但後來因撤軍，這座興建超過半世紀的精神標語缺少維護，牆面破舊斑駁，最近當地居民陳聯德找上陳文顧請他協助整修，金湖鎮公所也立即雇工重新粉刷後，讓這裡恢復原有的風貌。