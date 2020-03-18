疫情令人惶恐焦慮 被隔離者指像搭上人生末班車

新冠肺炎疫情發燒，台灣今天已突破百例確診，不少民眾因被隔離或檢疫，焦慮不安，吐露自己像搭上「人生末班機」，也有不少人怕在不知情之下成為傳染源，把病毒傳給家人或社區，背負罪惡感到快喘不過氣，高雄市心衛中心提醒民眾，善用心理諮商管道，適度幫自己解壓，避免心靈崩潰。

高雄市心衛中心主任蘇淑芳表示，在這波新冠肺炎疫情衝擊下，許多民眾焦慮惶恐，據衛生局與高雄市諮商心理師及臨床心理師兩大公會共組的「重大疫情心理關懷電訪服務」統計，前5名問題依序是焦慮 (44％）、失眠 (16%）、抱怨 (14％）、恐慌 (10％）、憂鬱(6%)、憤怒 (6%)。

值得注意的是，不少人除了擔心自己染疫，也擔心萬一得病，會被病毒傳給家人及社區，罪惡感很重。

在心衛中心值班的臨床心理事黃蘭玉透過關懷電話，深刻感受到民眾的無助，有名被隔離者說自己在高風險的疫區工作，一面怕被感染，一面要顧慮家計，「搭機返家的那一天，覺得自己像是搭上了人生的末班機一樣」。

諮商心理師蔡佩芳表示，被隔離或檢疫的民眾暫時失去自由，感到焦慮不安與無奈；而執行監測的人員，因需面對被隔離或檢疫者拋出的情緒，也承受不小的壓力，透過關懷電訪服務的懇談，被隔離者內心的苦有人可以傾訴，監測人員的辛苦，也發揮了工作價值。