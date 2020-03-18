我禁外國人入境和公務員出國 高雄市：全力配合辦理

高雄市長韓國瑜今天參加仁武區的里業務會報，與仁武區的里長及基層人員交換意見，里長對里內建設問題提出許多意見請市府協助沒處理。對於中央目前的防疫措施和高雄市一名員警和朋友遊冰島，朋友被檢測出感染新冠肺炎，高雄市新聞局長鄭照新表示，都配合中央流行疫情指揮中心和行政院的措施及規定辦理。

韓國瑜今天參加仁武區的里業務會報時，沒有像之前參加其他行政區的流程，先致詞再聽簡報，是先聽簡報再致詞，但媒體只被允許在會議開始前10分鐘在場採訪，致今天的採訪時間裡，連市長致詞都沒有，有媒體即問韓國瑜和鄭照新，是不是擔心說錯話？韓國瑜表示他有致詞啊！鄭照新說是流程安排的問題，下一次會注意致詞的流程，讓媒體可以採訪。

對於中央流行疫情指揮中心新規定，禁止外國人入境，韓國瑜未表示看法，鄭照新受訪時說，都遵照並全力配合中央指揮中心和行政院實施的措施，如果執行上遇到什麼瓶頸和 困難，會及時和適時向中央反映。

對於疫情對高雄經濟的影響，鄭照新表示，疫情難免會影響觀光、經濟發展和景氣，這部分會和中央一起研討，包括之前的紓困措施，和因應疫情看中央有無相對應的措施和辦法來幫助特定的行業或群體，讓大家挺過疫情帶來的衝擊。

高雄市有一名員警到冰島旅遊，同行的一名人士經檢測是 新冠肺炎確診病例，員警也被列為檢測對象。鄭照新表示，這也依疾管單位的規定辦理。

中央明令公務員禁止出國，鄭照新同樣表示都配合中央措施辦理，事實上高雄市在3月2日的防疫會議中已經要求市府的公務員不要出國。