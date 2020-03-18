快訊

震撼彈！上任僅一年 魏明谷突辭台水董座

全球恐陷入衰退！國際油價重挫至SARS以來低點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我禁外國人入境和公務員出國 高雄市：全力配合辦理

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（左四）今天參加仁武區的里業務會報，未在開放採訪的10分鐘內致詞，引來媒體問是不是怕說錯話。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長韓國瑜（左四）今天參加仁武區的里業務會報，未在開放採訪的10分鐘內致詞，引來媒體問是不是怕說錯話。記者楊濡嘉／攝影

高雄市長韓國瑜今天參加仁武區的里業務會報，與仁武區的里長及基層人員交換意見，里長對里內建設問題提出許多意見請市府協助沒處理。對於中央目前的防疫措施和高雄市一名員警和朋友遊冰島，朋友被檢測出感染新冠肺炎，高雄市新聞局長鄭照新表示，都配合中央流行疫情指揮中心和行政院的措施及規定辦理。

韓國瑜今天參加仁武區的里業務會報時，沒有像之前參加其他行政區的流程，先致詞再聽簡報，是先聽簡報再致詞，但媒體只被允許在會議開始前10分鐘在場採訪，致今天的採訪時間裡，連市長致詞都沒有，有媒體即問韓國瑜和鄭照新，是不是擔心說錯話？韓國瑜表示他有致詞啊！鄭照新說是流程安排的問題，下一次會注意致詞的流程，讓媒體可以採訪。

對於中央流行疫情指揮中心新規定，禁止外國人入境，韓國瑜未表示看法，鄭照新受訪時說，都遵照並全力配合中央指揮中心和行政院實施的措施，如果執行上遇到什麼瓶頸和 困難，會及時和適時向中央反映。

對於疫情對高雄經濟的影響，鄭照新表示，疫情難免會影響觀光、經濟發展和景氣，這部分會和中央一起研討，包括之前的紓困措施，和因應疫情看中央有無相對應的措施和辦法來幫助特定的行業或群體，讓大家挺過疫情帶來的衝擊。

高雄市有一名員警到冰島旅遊，同行的一名人士經檢測是 新冠肺炎確診病例，員警也被列為檢測對象。鄭照新表示，這也依疾管單位的規定辦理。

中央明令公務員禁止出國，鄭照新同樣表示都配合中央措施辦理，事實上高雄市在3月2日的防疫會議中已經要求市府的公務員不要出國。

韓國瑜 鄭照新 疫情

延伸閱讀

安內、築防火牆、打空戰…拆彈三招 韓國瑜迎戰罷韓

汰換二行程機車沒補助？ 韓國瑜：會撥3千萬補助

高市府聘楊志良當顧問 鄭照新：仍會全力配合中央防疫

高雄電競嘉年華採線上辦 鄭照新：現在更需要鼓勵推動

相關新聞

屏東殺蛇溪竟藏水下「地坑」 年底變臉成為新水岸

屏東紙漿廠在關廠26年後，縣府以殺蛇溪兩岸連接紙漿廠，為市區南方規畫「殺蛇溪生活心樂章」，佔地廣達20公頃，原本下月就要...

疫情令人惶恐焦慮 被隔離者指像搭上人生末班車

新冠肺炎疫情發燒，台灣今天已突破百例確診，不少民眾因被隔離或檢疫，焦慮不安，吐露自己像搭上「人生末班機」，也有不少人怕在...

我禁外國人入境和公務員出國 高雄市：全力配合辦理

高雄市長韓國瑜今天參加仁武區的里業務會報，與仁武區的里長及基層人員交換意見，里長對里內建設問題提出許多意見請市府協助沒處...

疫病當道 六龜寶來國中合唱團忍痛放棄世界合唱比賽

新冠肺炎疫情愈演愈烈，已取得2020比利時世界合唱賽門票的高雄市六龜區寶來國中，因疫情緣故無法成行，今天忍痛宣布棄賽，校...

朱素貞融合多方美學呈現「奇袍」文化 展品還不忘防疫

擁有多年從事文創資歷的屏東大學視覺藝術系教授朱素貞，將傳統旗袍的製程，利用電腦科技從製版、套圖、布料印刷染作法，設計出9...

疫情讓春季戶外教學旺季變淡季 學童銅板價救高麗菜農

每年春天原是各校戶外教學的「旺季」，但今年卻因新冠肺炎疫情影響，學校活動接續取消或暫停。高雄市小港區桂林國小附近的高麗菜...

環保局為揪出溪水汙染源 三度進出下水道發現3支暗管

屏東縣環保局昨日接獲民眾投訴，稱屏東市六塊厝頭港溪內，疑似有人排放汙水。獲報後，由環保局長顏幸苑親自帶隊三度深入大排涵洞...

疫情拖累表演團隊慘 紙風車設線上劇場獲縣市力挺

紙風車劇團因應新冠肺炎推出「紙風車返笑日線上劇場」活動，協助表演藝術團隊度過疫情難關，屏東縣政府力挺響應，並呼籲縣內藝文...

西班牙籍教授兼歐洲小兒專科醫師：阿中部長非常厲害！

文藻外語大學西班牙語文系教授魯四維，擁有歐洲醫師執照、西班牙小兒專科醫師資格及三個博士學位。新冠肺炎正肆虐歐洲，他關心家...

布局高雄沒「疫」樣 跨國飯店照常推進

疫情衝擊百業，不少跨國飯店布局高雄計畫照常推進，包括大倉久和、萬豪酒店、洲際飯店等3大國際酒店品牌，義联集團耗資380億打造「義享天地」預計今年上半年開幕，萬豪酒店將進駐。IHG洲際酒店集團結盟遠雄集團，入駐「遠雄THE ONE」，預計明年上半年開幕。大倉久和飯店則是預計2023年開張。

洋蔥染疫減產 「傻瓜蔥農」大豐收

屏東恆春半島是洋蔥生產重鎮，去年因暖冬造成歉收，今年因氣候不穩定染病減產，「綠農的家」創辦人洪輝祥在車城鄉租地推無農藥、草生栽植的友善環境農法，有2戶蔥農跟進，連2年挺過異常氣候考驗。

高雄選立委失利 第三勢力蹲點深耕

在2020高雄立委選戰插旗失利的時代力量、台灣民眾黨等第三勢力，選後設服務據點持續深耕基層，展現企圖心。參選落敗的國民黨王齡嬌也在艱困選區「蹲點」經營，努力打底。

熱門新聞

出現首例確診個案 苗栗研議提升疫情指揮中心層級

遊歐者全數居家檢疫 嘉義市12人主動通報

3生公車未戴口罩聊天 司機勸導被嗆記車號引論戰

斗六清泉灣股東糾紛 前、現任縣議員互控打人要提告

好消息！宜蘭鐵路高架化建設正式定案了

西班牙籍教授兼歐洲小兒專科醫師：阿中部長非常厲害！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。