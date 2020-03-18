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屏東殺蛇溪竟藏水下「地坑」 年底變臉成為新水岸

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
鄰近屏東紙漿廠的殺蛇溪水岸發現過去埋放蔗渣的「地坑」，屏東縣政府決定活化再利用，年底前開放形成新的綠水園區。記者翁禎霞／攝影
鄰近屏東紙漿廠的殺蛇溪水岸發現過去埋放蔗渣的「地坑」，屏東縣政府決定活化再利用，年底前開放形成新的綠水園區。記者翁禎霞／攝影

屏東紙漿廠在關廠26年後，縣府以殺蛇溪兩岸連接紙漿廠，為市區南方規畫「殺蛇溪生活心樂章」，佔地廣達20公頃，原本下月就要開放，未料在整地過程意外發現紙漿廠過去儲存蔗渣的地坑，縣府決定活化再利用，為市民揭開神秘面紗，預計年底前全區即可開放展新貌。

台糖屏東糖廠早於1909年就在屏東設廠，當時吸引大批農工進駐，啟動地方產業發展，1977年成立的屏東紙漿廠，屬於糖業副產品加工廠，不過因惡臭等問題引發民怨，1994年在前縣長蘇貞昌任內關廠，之後這一大片廠區就此荒廢數十年，一直到屏東縣長潘孟安上任後，才著手規畫紙漿廠廠區及殺蛇溪沿岸，希望連結溪畔及工業遺址，希望為市區營造新的綠水園區。

「殺蛇溪生活心樂章」計畫廣達20公頃，其中9公頃台糖土地，已由縣府認養開闢為縣民公園，於前年10月啟用，後來更成為台灣設計展的主要場地，其餘工程目前正向殺蛇溪兩岸延伸。

縣府城鄉處長李怡德表示，殺蛇溪沿岸的水岸風光，如果按照原計畫，下月就要啟用，不過在整地的過程中，縣府意外發現鄰近廠區的殺蛇溪水岸下6公尺竟藏有「地坑」，經過歷史爬梳、訪談耆老，才確定是紙漿廠早期儲放蔗渣的地方，也就是紙漿廠的備料區，縣府決定活化再利用，讓市民有機會親近體驗，並了解糖廠、紙漿廠等早期市區的工業遺址。

李怡德說，過去這一帶屬於鐵道南方，因鄰近紙漿廠區及殺蛇溪，在未整理之前，人煙稀少，猶如荒蕪之地，在鐵路高架化後，才更突顯這一帶三站（六塊厝、屏東、歸來等3個車站）、三溪（高屏溪、萬年溪、殺蛇溪）及三工業遺址（糖廠、紙漿廠及菸葉廠）連結的潛力。

他說，未來的「心樂章」計畫包括糖晶濕地、地坑空間、鐵道市集、雙園遊憩、秘境花園、在水一方及地景劇場等，總計投入3.9億元，預計年底就能對外開放，屆時民眾將可一睹荒蕪之地變臉成功的綠水園區。

鄰近屏東紙漿廠的殺蛇溪水岸發現過去埋放蔗渣的「地坑」，屏東縣政府決定活化再利用，年底前開放形成新的綠水園區。記者翁禎霞／攝影
鄰近屏東紙漿廠的殺蛇溪水岸發現過去埋放蔗渣的「地坑」，屏東縣政府決定活化再利用，年底前開放形成新的綠水園區。記者翁禎霞／攝影
「殺蛇溪生活心樂章」佔地廣達20公頃，目前正在水岸施工，預計年底開放。記者翁禎霞／攝影
「殺蛇溪生活心樂章」佔地廣達20公頃，目前正在水岸施工，預計年底開放。記者翁禎霞／攝影

屏東縣 遺址 鐵道

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