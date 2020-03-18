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疫病當道 六龜寶來國中合唱團忍痛放棄世界合唱比賽
新冠肺炎疫情愈演愈烈，已取得2020比利時世界合唱賽門票的高雄市六龜區寶來國中，因疫情緣故無法成行，今天忍痛宣布棄賽，校長羅慶璋安慰師生，健康為重。
六龜區寶來國中兩年前獲得2018世界合唱比賽公開賽民謠組金牌第一名，同時取得2020比利時世界合唱比賽的資格，這些原鄉的孩子兩年來努力備戰，希望能再次為國爭光，可惜碰到新冠肺炎攪局，被迫放棄，師生十分扼腕。
寶來國中校長羅慶璋表示，雖然主辦單位宣布比利時世界合唱比賽仍會照常辦理，但目前正值防疫期間，許多活動賽事均展延，為提前進行安全整備，並減低參賽同學的健康危害，經與教育局、尼布恩協會及社區人士審慎評估，決定放棄參加進階比賽的機會，確保師生的健康安全。
寶來國中合唱團2018年代表高雄市遠赴南非茲瓦尼參加世界合唱比賽」，以天籟美聲在民謠組擊敗14個國家奪下金牌，聲名大噪。
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