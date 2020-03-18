快訊

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺人棄屍三峽

直播／我新冠肺炎破百例大關 單日狂增23例2人無旅遊史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中會考只拿1A 大學繁星成功翻轉

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
美和高中今年繁星成績表現優。圖／學校提供
美和高中今年繁星成績表現優。圖／學校提供

大學繁星放榜，國立屏東高中今年有71人錄取，人數超過往年，其中有2位學生通過高醫及中山醫學系第一階段，另外國中會考以1A4B考取屏中的翁佳煌，歷經兩年半苦讀，考取中正大學通訊工程學系，成功翻轉成績。

屏中表示，除了2人錄取醫學系第一階段外，還有1人通過臺北醫學大學牙醫學系第一階段，國立嘉義大學獸醫學系，中國醫藥大學藥學系及高雄醫學大學公共衛生學系各有1人。另外錄取臺大、清大、交大、成大、政大等頂尖大學的學生，共有18位。

學校分析，今年繁星錄取人數不但較往年增加，錄取國立大學的比率達66％，代表學校在繁星推薦的輔導策略奏效。

另外，屏東女中今年表現也很高眼，其中醫學系通過第一階段3人（高醫、中山醫、慈濟），錄取台大1人（台大電機系）、清大2人（電資、教育）、交大2人（電機及特殊選才）、成大3人（物理治療、工業與資管、生科）、政大3人（會計、傳播、地政），台、清、交、成、政、中央、中山、中正、中興、台師大、彰師大、高師大無一缺席，國立錄取率60%。

美和高中共錄取32人，考出75級分的曾勤雅繁星通過高雄醫學大學醫學系；榜眼的陳蘊安，小時候因為體弱有賴父母親以中醫來調治，對中醫的博大精深印象深刻而懷有憧憬，所以選擇中醫，終於如願錄取中國醫藥大學中醫系；原住民的徐子晏通過馬偕醫學院醫學系，計畫回鄉服務。

國立屏北高中錄取67人，其中黃冠騰錄取國立成功大學機械工程學系；徐禕箴錄取國立成功大學心理學系；胡采婗錄取國立政治大學日本語文學系；林宣妤錄取國立中正大學犯罪防治學系，總計國立大學共錄取26人，成績斐然。

屏北高中繁星放榜表現佳。圖／學校提供
屏北高中繁星放榜表現佳。圖／學校提供
國立屏東高中今年繁星成績亮眼。圖／屏東高中提供
國立屏東高中今年繁星成績亮眼。圖／屏東高中提供

中醫 繁星 屏東

延伸閱讀

繁星放榜 後壁高中可望創下首度錄取醫學系

大華中學繁星2台大總成績新高 多元探索、讀書會助益多

大學繁星二信3台大3醫學系 她「順時中」矢志當牙醫師

大學繁星放榜 北港高中上榜高達71%

相關新聞

疫情讓春季戶外教學旺季變淡季 學童銅板價救高麗菜農

每年春天原是各校戶外教學的「旺季」，但今年卻因新冠肺炎疫情影響，學校活動接續取消或暫停。高雄市小港區桂林國小附近的高麗菜...

疫病當道 六龜寶來國中合唱團忍痛放棄世界合唱比賽

新冠肺炎疫情愈演愈烈，已取得2020比利時世界合唱賽門票的高雄市六龜區寶來國中，因疫情緣故無法成行，今天忍痛宣布棄賽，校...

國中會考只拿1A 大學繁星成功翻轉

大學繁星放榜，國立屏東高中今年有71人錄取，人數超過往年，其中有2位學生通過高醫及中山醫學系第一階段，另外國中會考以1A...

朱素貞融合多方美學呈現「奇袍」文化 展品還不忘防疫

擁有多年從事文創資歷的屏東大學視覺藝術系教授朱素貞，將傳統旗袍的製程，利用電腦科技從製版、套圖、布料印刷染作法，設計出9...

環保局為揪出溪水汙染源 三度進出下水道發現3支暗管

屏東縣環保局昨日接獲民眾投訴，稱屏東市六塊厝頭港溪內，疑似有人排放汙水。獲報後，由環保局長顏幸苑親自帶隊三度深入大排涵洞...

疫情拖累表演團隊慘 紙風車設線上劇場獲縣市力挺

紙風車劇團因應新冠肺炎推出「紙風車返笑日線上劇場」活動，協助表演藝術團隊度過疫情難關，屏東縣政府力挺響應，並呼籲縣內藝文...

西班牙籍教授兼歐洲小兒專科醫師：阿中部長非常厲害！

文藻外語大學西班牙語文系教授魯四維，擁有歐洲醫師執照、西班牙小兒專科醫師資格及三個博士學位。新冠肺炎正肆虐歐洲，他關心家...

布局高雄沒「疫」樣 跨國飯店照常推進

疫情衝擊百業，不少跨國飯店布局高雄計畫照常推進，包括大倉久和、萬豪酒店、洲際飯店等3大國際酒店品牌，義联集團耗資380億打造「義享天地」預計今年上半年開幕，萬豪酒店將進駐。IHG洲際酒店集團結盟遠雄集團，入駐「遠雄THE ONE」，預計明年上半年開幕。大倉久和飯店則是預計2023年開張。

洋蔥染疫減產 「傻瓜蔥農」大豐收

屏東恆春半島是洋蔥生產重鎮，去年因暖冬造成歉收，今年因氣候不穩定染病減產，「綠農的家」創辦人洪輝祥在車城鄉租地推無農藥、草生栽植的友善環境農法，有2戶蔥農跟進，連2年挺過異常氣候考驗。

高雄選立委失利 第三勢力蹲點深耕

在2020高雄立委選戰插旗失利的時代力量、台灣民眾黨等第三勢力，選後設服務據點持續深耕基層，展現企圖心。參選落敗的國民黨王齡嬌也在艱困選區「蹲點」經營，努力打底。

汰換二行程機車沒補助？ 韓國瑜：會撥3千萬補助

為減少空汙，鼓勵二行程機車汰換，中央有補助專案，過去高市府也有補助，但今年市府傳出沒編列預算，成為六都唯一汰換機車沒補助...

高雄土壤液化潛勢區 上網可查

高雄市府去年完成18個區土壤液化潛勢區評估調查，今年再投入8千多萬執行另20個區，市民輸入門牌透過網路查詢就能得知自家住宅是否位在液化潛勢區，也能作為買賣房屋及建築參考。同時擁有土木及大地技師執照的黃國忠認為，液化潛勢圖資分析土壤能更精準，如新蓋房子，房屋的安全性更有保障。

熱門新聞

新冠肺炎確診才剛破蛋的雲林 馬上又增加一例

出現首例確診個案 苗栗研議提升疫情指揮中心層級

3生公車未戴口罩聊天 司機勸導被嗆記車號引論戰

影／5片口罩1片出自台南 24小時不斷電拚出日產能202萬片

西班牙籍教授兼歐洲小兒專科醫師：阿中部長非常厲害！

嘉縣府一樓天花板半夜突崩塌 幸無人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。