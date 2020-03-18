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國中會考只拿1A 大學繁星成功翻轉
大學繁星放榜，國立屏東高中今年有71人錄取，人數超過往年，其中有2位學生通過高醫及中山醫學系第一階段，另外國中會考以1A4B考取屏中的翁佳煌，歷經兩年半苦讀，考取中正大學通訊工程學系，成功翻轉成績。
屏中表示，除了2人錄取醫學系第一階段外，還有1人通過臺北醫學大學牙醫學系第一階段，國立嘉義大學獸醫學系，中國醫藥大學藥學系及高雄醫學大學公共衛生學系各有1人。另外錄取臺大、清大、交大、成大、政大等頂尖大學的學生，共有18位。
學校分析，今年繁星錄取人數不但較往年增加，錄取國立大學的比率達66％，代表學校在繁星推薦的輔導策略奏效。
另外，屏東女中今年表現也很高眼，其中醫學系通過第一階段3人（高醫、中山醫、慈濟），錄取台大1人（台大電機系）、清大2人（電資、教育）、交大2人（電機及特殊選才）、成大3人（物理治療、工業與資管、生科）、政大3人（會計、傳播、地政），台、清、交、成、政、中央、中山、中正、中興、台師大、彰師大、高師大無一缺席，國立錄取率60%。
美和高中共錄取32人，考出75級分的曾勤雅繁星通過高雄醫學大學醫學系；榜眼的陳蘊安，小時候因為體弱有賴父母親以中醫來調治，對中醫的博大精深印象深刻而懷有憧憬，所以選擇中醫，終於如願錄取中國醫藥大學中醫系；原住民的徐子晏通過馬偕醫學院醫學系，計畫回鄉服務。
國立屏北高中錄取67人，其中黃冠騰錄取國立成功大學機械工程學系；徐禕箴錄取國立成功大學心理學系；胡采婗錄取國立政治大學日本語文學系；林宣妤錄取國立中正大學犯罪防治學系，總計國立大學共錄取26人，成績斐然。
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