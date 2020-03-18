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朱素貞融合多方美學呈現「奇袍」文化 展品還不忘防疫

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣文化處副處長李昀芳（右）今天特別穿著來呼應的展出。記者陳弘逸／攝影
屏東縣文化處副處長李昀芳（右）今天特別穿著來呼應的展出。記者陳弘逸／攝影

擁有多年從事文創資歷的屏東大學視覺藝術系教授朱素貞，將傳統旗袍的製程，利用電腦科技從製版、套圖、布料印刷染作法，設計出9套「奇袍」，以「嫁接、束縛、解放」為主題，在今天上午10時屏東美術館展出。朱素貞還因應疫情設計出旗袍同款的口罩套，若展出期間，民眾有意購買，也將會把所得捐給出作為防疫經費。

朱素貞的創作理念，來自日治時期被視為「臺灣服」的旗袍，她認為旗袍最能展現女性美以及優雅簡潔，但隨著各種服裝款式流行出現，優雅簡潔的旗袍，卻逐漸被邊緣化。因此，朱素貞將中式旗袍的形式，結合西洋圖案來述說故事，她還將傳統的旗袍以創新的方式製作，再度透過數位科技，賦予旗袍新風貌。

朱素貞說，利用新科技可以提升藝術創作的規格與彈性，過去照相機的發明，讓人以為是藝術即將終結，但事實上藝術並沒有因此終結，反而開啟藝術新的創作方式，所以這次的藝術創作才會使用電腦，將西方經典畫作，透射到旗袍上。

在朱素貞的創作中，兼具與美術史的背景，她取材融合東、西方，並選擇西方畫家耶羅尼米斯·波希的作品，以及中國古代威權象徵之「龍紋」，重新演繹在旗袍上，作為一項女性意識覺醒的標幟，因此這次設計出9套「奇袍」，並將主題命名為「嫁接、束縛、解放」。

「藝術者，不以乾渴者之眼去看流泉；不以好色者之眼去看裸女」朱素貞引用學者名言，來說明在每件旗袍上藝術品的形式，都有其自身的意義。

另外，受疫情影響，朱素貞以旗袍同款材質，搭配各款旗袍的設計，作出蠶絲透氣口罩套，不僅兼具美觀與也能在口罩有限的情況下，延長口罩壽命。朱素貞還說，若展出期間，民眾有意購買，也將會把所得捐出作為防疫經費。

屏東縣文化處副處長李昀芳今天受邀到場參加展覽開幕，並穿著由勝利星村購買的旗袍來呼應這次的展出。李昀芳表示，朱素貞教授輔導學生在文創方面相當有經驗，再加上老師也經常穿著旗袍，因此特別邀請老師，以旗袍為創作題材在屏東美術館展出，此外，也藉此宣揚旗袍文化。

朱素貞其中一件旗袍，以中國古代威權象徵之「龍紋」作為一項女性意識覺醒的標幟。記者陳弘逸／攝影
朱素貞其中一件旗袍，以中國古代威權象徵之「龍紋」作為一項女性意識覺醒的標幟。記者陳弘逸／攝影
屏東大學視覺藝術系教授朱素貞，搭配各款旗袍的設計，作出蠶絲透氣口罩套，不僅兼具美觀與也能在口罩有限的情況下，延長口罩壽命。記者陳弘逸／攝影
屏東大學視覺藝術系教授朱素貞，搭配各款旗袍的設計，作出蠶絲透氣口罩套，不僅兼具美觀與也能在口罩有限的情況下，延長口罩壽命。記者陳弘逸／攝影
朱素貞取材融合東、西方，並選擇西方畫家耶羅尼米斯·波希的作品，重新演繹在旗袍上。記者陳弘逸／攝影
朱素貞取材融合東、西方，並選擇西方畫家耶羅尼米斯·波希的作品，重新演繹在旗袍上。記者陳弘逸／攝影

旗袍 屏東縣 口罩

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