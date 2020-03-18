朱素貞融合多方美學呈現「奇袍」文化 展品還不忘防疫
擁有多年從事文創資歷的屏東大學視覺藝術系教授朱素貞，將傳統旗袍的製程，利用電腦科技從製版、套圖、布料印刷染作法，設計出9套「奇袍」，以「嫁接、束縛、解放」為主題，在今天上午10時屏東美術館展出。朱素貞還因應疫情設計出旗袍同款的口罩套，若展出期間，民眾有意購買，也將會把所得捐給出作為防疫經費。
朱素貞的創作理念，來自日治時期被視為「臺灣服」的旗袍，她認為旗袍最能展現女性美以及優雅簡潔，但隨著各種服裝款式流行出現，優雅簡潔的旗袍，卻逐漸被邊緣化。因此，朱素貞將中式旗袍的形式，結合西洋圖案來述說故事，她還將傳統的旗袍以創新的方式製作，再度透過數位科技，賦予旗袍新風貌。
朱素貞說，利用新科技可以提升藝術創作的規格與彈性，過去照相機的發明，讓人以為是藝術即將終結，但事實上藝術並沒有因此終結，反而開啟藝術新的創作方式，所以這次的藝術創作才會使用電腦，將西方經典畫作，透射到旗袍上。
在朱素貞的創作中，兼具與美術史的背景，她取材融合東、西方，並選擇西方畫家耶羅尼米斯·波希的作品，以及中國古代威權象徵之「龍紋」，重新演繹在旗袍上，作為一項女性意識覺醒的標幟，因此這次設計出9套「奇袍」，並將主題命名為「嫁接、束縛、解放」。
「藝術者，不以乾渴者之眼去看流泉；不以好色者之眼去看裸女」朱素貞引用學者名言，來說明在每件旗袍上藝術品的形式，都有其自身的意義。
另外，受疫情影響，朱素貞以旗袍同款材質，搭配各款旗袍的設計，作出蠶絲透氣口罩套，不僅兼具美觀與也能在口罩有限的情況下，延長口罩壽命。朱素貞還說，若展出期間，民眾有意購買，也將會把所得捐出作為防疫經費。
屏東縣文化處副處長李昀芳今天受邀到場參加展覽開幕，並穿著由勝利星村購買的旗袍來呼應這次的展出。李昀芳表示，朱素貞教授輔導學生在文創方面相當有經驗，再加上老師也經常穿著旗袍，因此特別邀請老師，以旗袍為創作題材在屏東美術館展出，此外，也藉此宣揚旗袍文化。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言