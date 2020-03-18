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防疫超超前布署 台東議員建議南迴公路設量測管制站

聯合報 / 記者尤聰光/台東縣即時報導
台東縣議會今天舉行第19屆第7次臨時會，主要探討縣府針對新冠肺炎疫情防疫措施，衛生局長黃明恩（報告台）向議員進行防疫報告。記者尤聰光／攝影
台東縣議會今天舉行第19屆第7次臨時會，主要探討縣府針對新冠肺炎疫情防疫措施，衛生局長黃明恩（報告台）向議員進行防疫報告。記者尤聰光／攝影

台東縣議會今天舉行第19屆第7次臨時會，主要探討縣府針對新冠肺炎疫情防疫措施，有議員就提出在進入台東的南迴公路上，建議設置體溫量測管制站，只要有發燒民眾禁止入縣。衛生局長黃明恩表示，影響層面大，難度非常高。

黃明恩表示，如果貿然在南迴公路設置體溫量測站，對進入台東縣的民眾量體溫，不僅可能造成交通嚴重回堵或塞車，更會降低來台東旅遊意願，影響觀光產業，況且防疫期間現有人力不足，不可能再抽調人員來量體溫。

議員古志成表示，228連假台東湧入大批觀光人潮，難保疫情失控時，遊客會帶病毒進入台東，造成台東防疫破功，建議可以在南迴公路設體溫管制站，對進入台東遊客量體溫，一旦有發燒就禁止進入，縣府應該要有超超前防疫布署思維。

另議員蔡玉玲表示，她之前就PO文在個人臉書上，希望南迴公路設置紅外線熱顯像儀，對進入台東人員測體溫，她的用意是希望保護台東鄉親不受疫情感染，如果縣府沒辦法做，也可建議安朔幾家連鎖超商給進來休息遊客量體溫。

黃明恩強調，現階段進入台東的遊客，飯店旅宿業者都會實施量體溫，一旦有發燒情形，就會通報衛生局、消防局，送入醫院也會進行篩檢，暫時沒有必要在南迴公路設置體溫量測管制站。

有議員建議在進入台東的南迴公路上，設置體溫量測管制站，做好防疫超超前布署。記者尤聰光／攝影
有議員建議在進入台東的南迴公路上，設置體溫量測管制站，做好防疫超超前布署。記者尤聰光／攝影

台東 南迴公路 衛生局

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