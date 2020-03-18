金門社區贈花帔口罩套給安養院 盼長輩防疫保平安
有感於新冠肺炎疫情持續發燒，民眾排隊買口罩依然一罩難求，金寧鄉古寧頭社區發展協會號召社區志工隊，連日來特別加工製作300個「花帔口罩套」，送給大同之家的阿公阿嬤，盼協助大家延長口罩的使用期限，幫助老人家防疫。
今天上午10許，縣議員李養生偕同社區發展協會理事長李金鎗、總幹事李俊龍、古寧頭村長李開陣，將社區婆婆媽媽們精心製作的花帔口罩套贈給大同之家的長者，由大同之家主任楊志斌代表接受。
李養生指出，此次新冠肺炎疫情衝擊全世界，國外疫情嚴重，大家對此感到驚慌，他提醒阿公阿嬤要配合政府的政策，不要過度擔憂，他也提到，此次古寧頭社區的婆婆媽媽們製作花帔口罩套贈與大家，就是希望延長口罩的使用，將口罩留給防疫第一線的人員。
李養生表示，此次布製的口罩套，是選用黑白格紋的花帔布料，他說，花帔有驅邪避凶，保佑嬰孩平安成長的功用，廣為金門人使用，此次用以製作口罩套，期望助大家對抗疫情；他也耐心的向現場的阿公阿嬤示範口罩套的使用方法。
楊志斌指出，自今年一月疫情開始，大同之家即提前部署，甚至是「超超前部署」，將防疫工作做到滴水不漏，他提醒長輩，外出時務必戴口罩，回來後必以酒精噴灑消毒手部，如有家屬探視，請至大廳會面，以防止可能的病毒擴散至院內。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言