疫情讓春季戶外教學旺季變淡季 學童銅板價救高麗菜農

每年春天原是各校戶外教學的「旺季」，但今年卻因新冠肺炎疫情影響，學校活動接續取消或暫停。高雄市小港區桂林國小附近的高麗菜田，也成了此次疫情的受災戶，所以學校為師生安排「銅板價」戶外教學，小朋友可以到戶外空曠處活動，又可以搶救高麗菜農的心血。

桂林國小位於小港機場附近，社區桂林公園旁有片綠油油的稻田與菜田，學校每周一次安排田間小路路跑。但這學期開學後，教職員工們忙著防疫工作，陸續取消或暫停大大小小的活動，學生們一聽到學校要辦鮮採高麗菜活動都很開心。因為在學校附近，師生只要走路就可以到。

桂林國小校長杜昌霖表示，原菜農因心肌梗塞無法再下田工作，好心的學生家長簡爺爺、奶奶在過年前接手，沒想到疫情讓餐廳生意一落千丈，連帶影響菜價及盤商收購價格。學校安排「田地自採高麗菜每顆20元」戶外活動，師生分梯次參與，小朋友開心抱回每顆將近5台斤的高麗菜，並體驗「產地到餐桌」的低碳飲食足跡。

自治小市長李承祐說，第一次採高麗菜，看到農夫的心血才有這麼好的菜，他一定要好好珍惜食物，不要浪費。學童陳禹臻說，平常都陪媽咪去市場買高麗菜，今天自己在菜園摘了一顆好大的高麗菜，要帶回家請媽咪煮給家人吃。

杜昌霖表示，面對新冠肺炎，許多人因此都變得足不出戶，老師間的問候語從「有買到口罩嗎？」變為「採高麗菜了沒？」學生一邊體驗又可一邊做愛心。