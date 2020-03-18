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服務新住民 高市新住民事務專案辦公室揭牌

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高市新住民事務專案辦公室揭牌。記者蔡孟妤／攝影
高市新住民事務專案辦公室揭牌。記者蔡孟妤／攝影

根據統計，目前移居高雄的外籍人士與其家庭人數超過20萬人。高市府成立新住民專案辦公室今喬遷揭牌，主要整合各局處資源推動新住民服務，以落實對新住民的照顧。

根據統計，高雄市婚姻移民人數6萬3333人，在高雄持有效居留證外僑6萬7845人。另109年1月移民署統計，含移工、看護工及白領，加起來有13多萬人，此外還有僑外投資高雄1030家，移居高雄的外籍人士與其家庭人數就超過20萬人。

高市府表示，移民不論什麼原因落腳高雄，都會面臨生活適應、就業創業，子女生育教養、生涯發展等議題需要解決，才能在高雄安居樂業。

韓國瑜出席揭牌儀式致詞表示，新住民事務相關工作愈來愈重要，生活就業、創業、生育、教育各種問題，高雄市政府一定要盡最大力量來協助。很榮幸邀請立委林麗蟬委員擔任辦公室執行長，林麗蟬擔任立委一直關注新住民各種生活上需求的點點滴滴，本人也到電台主持新住民問題和溝通，這種熱情讓人感動。

高市府表示，新住民專案辦公室主要整合各局處資源推動新住民服務，一步步落實對新住民的照顧，今天發表的措施包含專屬新住民的廣播節目在高雄電台開播、架構雲端教學網路、高雄銀行齊心防疫最相挺方案，領先全國開放未設籍新住民也可申請。

就業的部分，勞工局提供12位專職通譯，越南、印尼、泰國和英文4種語言專職通譯提供就業勞資爭議諮詢專線。未來也會繼續努力推動成立新住民事務委員會、市政網站提供新住民母國語言使用介面等服務。

韓國瑜說，高市府對新住民朋未來還會做更多工作，希望新住民在高雄都能有一個友善的環境，大家能安心生活、教育的環境。他並提醒，肺炎疫情看來沒有減緩，好多國家都已經開始把國家封鎖，今天中華民國政府也宣布外國人禁止來台，如在海外回來的國人，也要居家簡易14天，顯然防疫措施愈來愈嚴謹，拜託各位新住民，一定要把防疫訊息廣為流傳，互相告知對方最正確的訊息，一起來做好防疫工作。

新住民 韓國瑜 移民署

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