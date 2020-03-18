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環保局為揪出溪水汙染源 三度進出下水道發現3支暗管
屏東縣環保局昨日接獲民眾投訴，稱屏東市六塊厝頭港溪內，疑似有人排放汙水。獲報後，由環保局長顏幸苑親自帶隊三度深入大排涵洞勘查，過程中發現三支不明暗管，稽查當時雖不見暗管排水，但為了追查汙染源，將通知水利處查明管線的合法性。
據了解，民眾不時會看見頭港溪內的流水變色，向環保局通報當天，溪水還一度變成乳白色，路過民眾看傻眼，但是待稽查人員到場時，汙水早已排放完畢。因此，昨日上午11時，環保局獲報後，由局長顏幸苑親自帶隊深入大排涵洞勘查。
稽查人員為追查汙染源，昨日三度進入大排涵洞勘查，竟發現3支不明暗管設置在汙水下水道，雖然當時並未排水，但仍採樣水質以及拍照存證，並通知水利處查明管線是否合法性。
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