疫情拖累表演團隊慘 紙風車設線上劇場獲縣市力挺

紙風車劇團因應新冠肺炎推出「紙風車返笑日線上劇場」活動，協助表演藝術團隊度過疫情難關，屏東縣政府力挺響應，並呼籲縣內藝文表演者、縣民均可參加，只要錄製一段1分鐘的短影片上傳，一經入選就可獲3000元生存獎金。

新冠肺炎疫情全球蔓延，造成很多表演藝術節目演出紛紛被迫停演，表演工作者生活收入大受影響。紙風車劇團推出「線上劇場」，以每周推出短片的方式和民眾見面，主題不拘，在防疫期間一起用創意抗疫，期能協助表演藝術團隊度過疫情難關。

紙風車劇團推出「紙風車返笑日」計畫，透過網路平台，加乘劇場演出的創意內容，持續傳遞戲劇能帶給人的正向力量與溫暖，同時也讓劇場工作者仍保有工作機會，目前這項計畫已獲屏東等7個縣市政府響應。

屏東縣政府響應「紙風車返笑日」平台計畫，呼籲除了表演藝術工作者外，也歡迎屏東鄉親不限男女、年齡都能上網投件，一經錄取，由縣府支付3000元生存獎金。相關辦法可逕上https://bts.paperwindmill.com.tw/pwmbts紙風車返校日線上劇場查詢。

文化處表示，這波疫情對藝文界造成極大衝擊，文化部也提出紓困方案，並提升藝文展館防疫措施。屏東演藝廳3至5月的節目檔次，迄至目前為止有15檔取消或延期。另針對仍照常演出的節目，也請團隊及入場觀眾須配合各項防疫措施，以維護自身與他人健康。