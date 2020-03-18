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購電動機車沒補助挨批 高市府擬急撥3千萬元支應

中央社 / 記者王淑芬高雄18日電

過去高市府為減量空污會補助鼓勵汰換二行程機車，但今年未編列預算挨批，民眾不滿汰換成電動機車未獲補助，購車較其他5都貴，環保局擬急撥空污基金3000萬元支應預定4月施行。

高雄市設籍機車約200萬輛，其中二行程機車是高污染排放型，除了中央補助款，過去市府也會補助鼓勵汰換以降低污染源排放，但是今年未編列預算補助，致民眾批評在高雄市購買電動機車比其他5都貴。

民眾投訴不滿高雄市沒補助，民進黨市議員高閔琳也批評市長韓國瑜說對抗空污出重拳，但去年前3季高雄市空污排放總量是全國第一，還連換3局長未見具體作為；她指市府空言空污改善卻未顧到汰換二行程機車的補助。

她說，前朝2016到2018年有編列新台幣9000元到1萬5000元不等鼓勵汰換補助，今年市府未編列預算，如今民眾買gogoro機車要貴約1萬3000元，質疑市府財政困難說法，促韓國瑜施政勿找藉口。

韓國瑜17日晚上透過直播宣示，雖然市府空污基金剩餘款只有6000多萬元，但是在高層會議討論後，市府會撥款3000萬元鼓勵汰換二行程機車，請騎士不用擔心。

高市府去年有編列提供汰換補助每輛1萬元。環保局長王珏今天接受中央社記者電話採訪指出，環保局正趕辦公文簽核，將召開空污基金委員會議，一旦審議通過金額和期程，盼4月份公告施行；至於每輛補助金額尚未確定。

目前汰換機車補助有工業局7000元、環保署5000元。環保局統計自2016至去年，高雄市共汰換二行程機車約24萬輛，補助款約7億元。

空污 韓國瑜 高雄市

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