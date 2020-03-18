西班牙籍教授兼歐洲小兒專科醫師：阿中部長非常厲害！

文藻外語大學西班牙語文系教授魯四維，擁有歐洲醫師執照、西班牙小兒專科醫師資格及三個博士學位。新冠肺炎正肆虐歐洲，他關心家鄉親人安危，並以專科醫師角度說，「阿中部長非常厲害，為他驕傲！台灣真的相對安全！」

魯四維1993年取得歐洲醫師執照，1996年取得西班牙卡地斯醫院小兒專科資格，後來陸續拿到應用語言學、醫學及生物倫理三個博士學位。當年放棄西班牙的高薪和優渥生活，飄洋過海來到高雄傳福音，2001年在文藻西班牙語文系任教，在教育領域獲獎無數，兩年前獲頒外僑永久居留證「梅花卡」。夫妻倆的漢名「魯四維」、「毛仁愛」，還是當時的樞機主教單國璽所取。

歐洲疫情如野火燎原。魯四維說，目前妻子與兒孫多在台灣，兄弟姐妹和其他親友都在西班牙。西班牙疫情氛圍緊張，他近日與馬德里附近的家鄉親友聯繫，大家都很小心，不敢外出。他原本7月要參加科技部計畫赴西班牙演講，6月底要出發，現在則因為疫情可能有變數。

「以我的眼睛看台灣在這次疫情的公衛表現，真的非常好！」魯四維說，因為自己在西班牙就是小兒專科醫師，這段時間看台灣在疫情的掌握以及作為，讓他都為台灣感到驕傲。尤其是在口罩政策的因應，落實居家檢疫與自主健康管理，都非常仔細用心。和其他國家比起來，台灣算是很安全的。