快訊

訃聞滿版無人送：義大利疫情絕境「隔離孤獨死」

考生注意！ 大學繁星推薦上午9時放榜 查詢網址看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西班牙籍教授兼歐洲小兒專科醫師：阿中部長非常厲害！

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
文藻外語大學教授魯四維（左）兩年前獲外僑永久居留證「梅花卡」，表彰對台灣的貢獻。報系檔案照片。
文藻外語大學教授魯四維（左）兩年前獲外僑永久居留證「梅花卡」，表彰對台灣的貢獻。報系檔案照片。

文藻外語大學西班牙語文系教授魯四維，擁有歐洲醫師執照、西班牙小兒專科醫師資格及三個博士學位。新冠肺炎正肆虐歐洲，他關心家鄉親人安危，並以專科醫師角度說，「阿中部長非常厲害，為他驕傲！台灣真的相對安全！」

魯四維1993年取得歐洲醫師執照，1996年取得西班牙卡地斯醫院小兒專科資格，後來陸續拿到應用語言學、醫學及生物倫理三個博士學位。當年放棄西班牙的高薪和優渥生活，飄洋過海來到高雄傳福音，2001年在文藻西班牙語文系任教，在教育領域獲獎無數，兩年前獲頒外僑永久居留證「梅花卡」。夫妻倆的漢名「魯四維」、「毛仁愛」，還是當時的樞機主教單國璽所取。

歐洲疫情如野火燎原。魯四維說，目前妻子與兒孫多在台灣，兄弟姐妹和其他親友都在西班牙。西班牙疫情氛圍緊張，他近日與馬德里附近的家鄉親友聯繫，大家都很小心，不敢外出。他原本7月要參加科技部計畫赴西班牙演講，6月底要出發，現在則因為疫情可能有變數。

「以我的眼睛看台灣在這次疫情的公衛表現，真的非常好！」魯四維說，因為自己在西班牙就是小兒專科醫師，這段時間看台灣在疫情的掌握以及作為，讓他都為台灣感到驕傲。尤其是在口罩政策的因應，落實居家檢疫與自主健康管理，都非常仔細用心。和其他國家比起來，台灣算是很安全的。

西班牙 疫情 醫師

延伸閱讀

捨棄佛系防疫 英關鍵研究促使政府改採強硬措施

歐洲三國 提供延期繳稅

西班牙新冠肺炎增近2000例 累計491死逾1萬確診

中和里長返台說明旅遊路徑 哽咽：「不知道做錯什麼」

相關新聞

西班牙籍教授兼歐洲小兒專科醫師：阿中部長非常厲害！

文藻外語大學西班牙語文系教授魯四維，擁有歐洲醫師執照、西班牙小兒專科醫師資格及三個博士學位。新冠肺炎正肆虐歐洲，他關心家...

布局高雄沒「疫」樣 跨國飯店照常推進

疫情衝擊百業，不少跨國飯店布局高雄計畫照常推進，包括大倉久和、萬豪酒店、洲際飯店等3大國際酒店品牌，義联集團耗資380億打造「義享天地」預計今年上半年開幕，萬豪酒店將進駐。IHG洲際酒店集團結盟遠雄集團，入駐「遠雄THE ONE」，預計明年上半年開幕。大倉久和飯店則是預計2023年開張。

洋蔥染疫減產 「傻瓜蔥農」大豐收

屏東恆春半島是洋蔥生產重鎮，去年因暖冬造成歉收，今年因氣候不穩定染病減產，「綠農的家」創辦人洪輝祥在車城鄉租地推無農藥、草生栽植的友善環境農法，有2戶蔥農跟進，連2年挺過異常氣候考驗。

高雄選立委失利 第三勢力蹲點深耕

在2020高雄立委選戰插旗失利的時代力量、台灣民眾黨等第三勢力，選後設服務據點持續深耕基層，展現企圖心。參選落敗的國民黨王齡嬌也在艱困選區「蹲點」經營，努力打底。

汰換二行程機車沒補助？ 韓國瑜：會撥3千萬補助

為減少空汙，鼓勵二行程機車汰換，中央有補助專案，過去高市府也有補助，但今年市府傳出沒編列預算，成為六都唯一汰換機車沒補助...

高雄土壤液化潛勢區 上網可查

高雄市府去年完成18個區土壤液化潛勢區評估調查，今年再投入8千多萬執行另20個區，市民輸入門牌透過網路查詢就能得知自家住宅是否位在液化潛勢區，也能作為買賣房屋及建築參考。同時擁有土木及大地技師執照的黃國忠認為，液化潛勢圖資分析土壤能更精準，如新蓋房子，房屋的安全性更有保障。

搭乘大小金門交通船旅客 今起登船前需全面量體溫

即日起搭船往返大小金的民眾注意囉！新冠肺炎疫情持續延燒，疫情中心已經一級開設，為了配合防疫，浯江輪渡公司從今日起針對搭乘...

挺醫護 知名便當業送高雄長庚999個防疫英雄便當

新冠肺炎方興未艾，預估可能是場馬拉松式的持久戰，高雄一家知名連鎖便當店感念醫護人員防疫的辛勞，發起「挺醫護」行動，今起連...

高市府聘楊志良當顧問 鄭照新：仍會全力配合中央防疫

前衛生署長楊志良今到市府演講談防疫，高雄市新聞局長鄭照新說，邀請楊來做防疫相關的觀點交流、交換，楊有很多獨到觀點，有些跟...

幫民宿、賣店紓困補貼租金 金管處最高全額補貼

新冠肺炎疫情在國際間持續發燒，國內旅遊市場也大受影響，金門的觀光也受到重創，遊客量銳減嚴重影響當地觀光產業，更造成當地民...

面對疫情 外籍人士舉牌搭便車載不載？ 民眾反映熱烈

台東常見公路旁會有外籍人士舉牌搭便車，大多人都會熱心協助，但面對新冠肺炎疫情考驗，到底要不要載呢？有人說：「不載，風險很...

防疫優先 全中運開幕看不到無人機點聖火

2020全中運如期舉行，屏東縣政府原計畫在今年的開幕活動中重現2019台灣燈會的無人機表演，無奈為了防疫，表演活動只能延...

熱門新聞

科技公司員工確診新冠肺炎 同事心驚要求在家上班

抗疫重返崗位 新北20名退休護理師「防疫隊」來真的

影／臉書社團瘋傳「封院」 苗栗衛生局：縣內零確診

德國交換生返台後發燒 東華大學提升一級防疫等級

新冠肺炎確診才剛破蛋的雲林 馬上又增加一例

汐止同興路與福德三路部分道路明封閉 預計3年完成施工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。