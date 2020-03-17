澎湖縣府要開罰 馬公市取消清明聯合法會

聯合報 / 記者邱奕能王昭月/高雄即時報導
新冠肺炎疫情越趨嚴峻，但澎湖縣卻出現變數，全縣僅有馬公市舉辦清明聯合法會。澎湖縣長賴峰偉今天說，盼馬公市長葉竹林能取消法會，若堅持舉行，恐觸法。圖／澎湖縣政府提供
新冠肺炎疫情越趨嚴峻，但澎湖縣卻出現變數，全縣僅有馬公市舉辦清明聯合法會。澎湖縣長賴峰偉今天說，盼馬公市長葉竹林能取消法會，若堅持舉行，恐觸法。圖／澎湖縣政府提供

新冠肺炎疫情越趨嚴峻，清明時節又將來臨，澎湖縣府與縣內5鄉取消清明聯合法會，僅有馬公市如期舉辦。澎湖縣長賴峰偉今天說，盼馬公市長葉竹林能取消法會，若堅持舉行，恐觸法開罰。

葉竹林表示，馬公市公所從善如流，取消4月3日、4日分別在虎井生命紀念館及懷恩堂生命紀念館舉辦之清明法會，與縣府共同防疫，造成鄉親不便敬請見諒，也再次提醒鄉親，配合防疫管理相關政策，勤洗手、戴口罩，共同度過新型冠狀病毒肺炎。

清明時節即將來臨，為防範民眾在節慶時焚香祭祖，恐發生群聚感染。澎湖縣政府、白沙、西嶼、湖西、望安及七美鄉公所這5鄉，皆取消清明聯合法會，唯獨僅有人口最多的馬公市舉辦。

賴峰偉說，為實施防疫措施，針對清明聯合法會，縣府不僅帶頭取消，還協調各鄉市公所配合，只有馬公市公所如期在下月3日、4日在虎井生命紀念館、懷恩堂生命紀念館舉辦，他擔憂人潮聚集，增加感染風險。

澎湖縣府也說，依據傳染病防治法規定，縣府屬當地防疫主管機關，有權責管理縣內各地預防措施，若馬公市公所堅持舉辦法會，可開罰6萬元以上到30萬元以下罰鍰。

新冠肺炎疫情越趨嚴峻，但澎湖縣卻出現變數，全縣僅有馬公市舉辦清明聯合法會。澎湖縣長賴峰偉今天說，盼馬公市長葉竹林能取消法會，若堅持舉行，恐觸法。圖／澎湖縣政府提供
新冠肺炎疫情越趨嚴峻，但澎湖縣卻出現變數，全縣僅有馬公市舉辦清明聯合法會。澎湖縣長賴峰偉今天說，盼馬公市長葉竹林能取消法會，若堅持舉行，恐觸法。圖／澎湖縣政府提供

馬公 紀念館 澎湖

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