高雄愛河上游部分河段淺白 環保局研判生活污水所致

高雄市環保局近日屢接獲民眾陳情愛河部分河段略呈淺白色。環保局昨天先派員沿民族橋向下游巡查，現場量測pH 7.58、導電度20.2 mS/cm及溶氧1.57 mg/L無異常。但今天仍有民眾一再反應，環保人員再度派員巡查，發現在裕誠橋至寶珠溝河段略顯淺白，研判為生活污水乳化及水中硫酸鈣膠體，導致愛河水體呈淺白色。

高雄市環保局表示，愛河沿線多為住宅區，僅零星事業分布，研判該股淺白色水來自沿線社區未完全截流生活污水中的油脂經乳化作用後，水體略呈淺白色。還有，水利局在裕誠橋設有曝氣設備，當水中溶氧過低時，曝氣設備自動運作以提升水中溶氧，也可能導致水中沉積之硫酸鈣膠體，經曝氣翻攪後造成水體變淺白。

環保局說，近5年，每逢3到6月間就常接到民眾陳情愛河變淺白色，環檢所在06年曾針對愛河白色水體進行水樣鑑識，結果顯示水樣中過多硫酸根離子與鈣離子在高氣溫環境下，產生帶電荷的硫酸膠體，又因光線散射產生乳光效應，導致河水略微呈現淺白色，屬自然現象。