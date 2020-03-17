快訊

英國佛系防疫 倫敦精品專櫃台姊喊「我還想活下去！」

美股開盤反彈 道瓊漲逾400點

汰換二行程機車沒補助？ 韓國瑜：會撥3千萬補助

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今晚開直播聊市政、疫情等。圖／取自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜今晚開直播聊市政、疫情等。圖／取自韓國瑜臉書

為減少空汙，鼓勵二行程機車汰換，中央有補助專案，過去高市府也有補助，但今年市府傳出沒編列預算，成為六都唯一汰換機車沒補助的城市。高雄市長韓國瑜今晚直播說，市府會再編列3千萬預算繼續補助二行程，請騎士不用擔心。

韓國瑜今晚開直播跟網友聊天，對於市府傳沒編列汰換機車預算，引起議論，韓國瑜在直播中說，因為基金不夠、剩6千多萬左右，市府過去很多年都跟中央配合一起推補助，陸續汰換了24萬多輛機車，不過今年市府還是要抽出3千萬左右，繼續汰換二行程，「後面還會再提撥3千萬預算來鼓勵汰換，機車騎士不用太擔心」。

他也提到這周市政重點，如市府推動公車式小黃「幸福小黃」，因為很多偏遠山區近50年沒公車，長輩要下山，若坐計程車又貴，市府推公車小黃，搭一次12元，現在路線已覆蓋全山區，另一條是海線，海線也即將設立幸福小黃。此外，愛情產業鏈也推出山盟、海誓線觀光景點。

對於防疫，他說，防疫鼓勵多運用遠距線上方式，如線上讀書或清明掃墓、辦公室遠距離上班等，鼓勵多用線上方式，還有電競嘉年華也將線上直接比賽。治水部分也請治水專家李鴻源來診斷，李鴻源替市府治水打90分，市府未來一年一樣會全力衝刺。

另他也到本洲工業區座談，韓國瑜說，企業談及貸款壓力及訂單問題，處境非常辛苦，他傾聽企業家聲音，想怎麼幫他們解決。

對於昨高雄有3例確診，韓國瑜說，他第一時間掌握，這些個案去土耳其回來，是境外感染，「所以誠懇拜託各位，沒事不要出國」。如果大家一定要旅遊，歡迎來高雄，都有做好防疫措施。

對於市府沒編列汰換機車預算一事，韓國瑜說，因為基金不夠，剩6千多萬左右，市府很多年都跟中央配合推補助，也汰換了24萬多輛車，今年還是要抽出3千萬左右，繼續汰換二行程，「後面還會再提撥3千萬預算來鼓勵汰換，機車騎士不用太擔心」。

對於新北發生隨機殺人案，韓國瑜說，新店林姓男子莫名被殺，造成全國譁然，他常說安居樂業，安居放上面、樂業在下，治安不好，什麼都是假的，他認為有5種人不能原諒，就是強姦婦女、虐待兒童、酒後駕車、販賣毒品、隨機殺人的人，沒有治安、沒有一切，希望檢調對惡意隨機殺人，絕對不能原諒。

韓國瑜上周直播賣魚，韓國瑜說，在永安賣石斑魚，第一天訂單就超過100萬，3天累積約300萬，他賣農產漁產，因為受疫情影響，外銷不好，也恐影響內銷價格，所以希望幫農民多找一條通路，讓他們收入多一點，感謝大家捧場。在經濟方面，也拜託大家消費，不然經濟一攤死水、沒有滾動，很多行業會撐不住，鼓勵大家多消費。

韓國瑜 直播

延伸閱讀

有史以來最年輕的黨務團隊！江啟臣人事布局因應罷韓危機

陳菊前攝影官出庭首曝光 法官斥他「亂認罪一通」

【韓總絕地反攻2】佳芬姐氣到要丟鞋 韓式金句解危機

獨／江啟臣人事底定 葉壽山證實接組發會主委

相關新聞

搭乘大小金門交通船旅客 今起登船前需全面量體溫

即日起搭船往返大小金的民眾注意囉！新冠肺炎疫情持續延燒，疫情中心已經一級開設，為了配合防疫，浯江輪渡公司從今日起針對搭乘...

汰換二行程機車沒補助？ 韓國瑜：會撥3千萬補助

為減少空汙，鼓勵二行程機車汰換，中央有補助專案，過去高市府也有補助，但今年市府傳出沒編列預算，成為六都唯一汰換機車沒補助...

挺醫護 知名便當業送高雄長庚999個防疫英雄便當

新冠肺炎方興未艾，預估可能是場馬拉松式的持久戰，高雄一家知名連鎖便當店感念醫護人員防疫的辛勞，發起「挺醫護」行動，今起連...

高市府聘楊志良當顧問 鄭照新：仍會全力配合中央防疫

前衛生署長楊志良今到市府演講談防疫，高雄市新聞局長鄭照新說，邀請楊來做防疫相關的觀點交流、交換，楊有很多獨到觀點，有些跟...

幫民宿、賣店紓困補貼租金 金管處最高全額補貼

新冠肺炎疫情在國際間持續發燒，國內旅遊市場也大受影響，金門的觀光也受到重創，遊客量銳減嚴重影響當地觀光產業，更造成當地民...

面對疫情 外籍人士舉牌搭便車載不載？ 民眾反映熱烈

台東常見公路旁會有外籍人士舉牌搭便車，大多人都會熱心協助，但面對新冠肺炎疫情考驗，到底要不要載呢？有人說：「不載，風險很...

防疫優先 全中運開幕看不到無人機點聖火

2020全中運如期舉行，屏東縣政府原計畫在今年的開幕活動中重現2019台灣燈會的無人機表演，無奈為了防疫，表演活動只能延...

恆春半島洋蔥染疫歉收 「傻瓜蔥農」卻逆勢大豐收

屏東恆春半島是國內洋蔥生產重鎮，去年才因暖冬造成歉收，今年又因氣候不穩定染病減產，但「綠農的家」創辦人洪輝祥在車城鄉租地...

高雄崗山之眼休園到3月30日 觀光局：為檢修維護鋼索

高雄市風景點「崗山之眼」即日起封園到3月30日，觀光局表示，這次是為了定期檢修崗山之眼空廊道的鋼索。

高雄電競嘉年華採線上辦 鄭照新：現在更需要鼓勵推動

高雄市長韓國瑜昨在防疫會議表示「2020高雄電競嘉年華」仍將舉辦，但採取線上對戰模式。民進黨議員陳致中批，要辦線上見面，...

推共享運具 高市共享電動自行車、機車均破千輛

高雄市推共享運具，市府交通局今表示，繼電動機車突破千輛後，高雄市共享電動自行車也正式突破千輛，未來還會有更多車輛持續投放...

科技公司員工確診新冠肺炎 同事心驚要求在家上班

新冠肺炎疫情延燒，北部一間科技公司員工因旅遊成為新冠肺炎確診個案，不過，有人匿名向本報投訴，原本該公司通知全體員工採「在...

熱門新聞

科技公司員工確診新冠肺炎 同事心驚要求在家上班

網路瘋傳苗栗疑有新冠肺炎確診個案 警方要查假消息

抗疫重返崗位 新北20名退休護理師「防疫隊」來真的

空拍直擊／昔日旅遊景點首選 台灣民俗村的美麗與哀愁

影／臉書社團瘋傳「封院」 苗栗衛生局：縣內零確診

雲林1人境外感染防疫破零 張麗善遺憾籲勿出國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。