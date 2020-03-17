汰換二行程機車沒補助？ 韓國瑜：會撥3千萬補助

為減少空汙，鼓勵二行程機車汰換，中央有補助專案，過去高市府也有補助，但今年市府傳出沒編列預算，成為六都唯一汰換機車沒補助的城市。高雄市長韓國瑜今晚直播說，市府會再編列3千萬預算繼續補助二行程，請騎士不用擔心。

韓國瑜今晚開直播跟網友聊天，對於市府傳沒編列汰換機車預算，引起議論，韓國瑜在直播中說，因為基金不夠、剩6千多萬左右，市府過去很多年都跟中央配合一起推補助，陸續汰換了24萬多輛機車，不過今年市府還是要抽出3千萬左右，繼續汰換二行程，「後面還會再提撥3千萬預算來鼓勵汰換，機車騎士不用太擔心」。

他也提到這周市政重點，如市府推動公車式小黃「幸福小黃」，因為很多偏遠山區近50年沒公車，長輩要下山，若坐計程車又貴，市府推公車小黃，搭一次12元，現在路線已覆蓋全山區，另一條是海線，海線也即將設立幸福小黃。此外，愛情產業鏈也推出山盟、海誓線觀光景點。

對於防疫，他說，防疫鼓勵多運用遠距線上方式，如線上讀書或清明掃墓、辦公室遠距離上班等，鼓勵多用線上方式，還有電競嘉年華也將線上直接比賽。治水部分也請治水專家李鴻源來診斷，李鴻源替市府治水打90分，市府未來一年一樣會全力衝刺。

另他也到本洲工業區座談，韓國瑜說，企業談及貸款壓力及訂單問題，處境非常辛苦，他傾聽企業家聲音，想怎麼幫他們解決。

對於昨高雄有3例確診，韓國瑜說，他第一時間掌握，這些個案去土耳其回來，是境外感染，「所以誠懇拜託各位，沒事不要出國」。如果大家一定要旅遊，歡迎來高雄，都有做好防疫措施。

對於市府沒編列汰換機車預算一事，韓國瑜說，因為基金不夠，剩6千多萬左右，市府很多年都跟中央配合推補助，也汰換了24萬多輛車，今年還是要抽出3千萬左右，繼續汰換二行程，「後面還會再提撥3千萬預算來鼓勵汰換，機車騎士不用太擔心」。

對於新北發生隨機殺人案，韓國瑜說，新店林姓男子莫名被殺，造成全國譁然，他常說安居樂業，安居放上面、樂業在下，治安不好，什麼都是假的，他認為有5種人不能原諒，就是強姦婦女、虐待兒童、酒後駕車、販賣毒品、隨機殺人的人，沒有治安、沒有一切，希望檢調對惡意隨機殺人，絕對不能原諒。

韓國瑜上周直播賣魚，韓國瑜說，在永安賣石斑魚，第一天訂單就超過100萬，3天累積約300萬，他賣農產漁產，因為受疫情影響，外銷不好，也恐影響內銷價格，所以希望幫農民多找一條通路，讓他們收入多一點，感謝大家捧場。在經濟方面，也拜託大家消費，不然經濟一攤死水、沒有滾動，很多行業會撐不住，鼓勵大家多消費。