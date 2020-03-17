搭乘大小金門交通船旅客 今起登船前需全面量體溫

即日起搭船往返大小金的民眾注意囉！新冠肺炎疫情持續延燒，疫情中心已經一級開設，為了配合防疫，浯江輪渡公司從今日起針對搭乘大小金門的交通船的旅客，進行「量測體溫」的措施，為鄉親的健康做好把關。

金門浯江輪渡公司表示，因應武漢肺炎疫情加強防疫措施，自今（17）日起，將配合交通部航港局規定，實施民眾登船量測體溫作業。目前一天往返船班共58班，雖然會比較麻煩，但能保障民眾健康。

依交通部航港局指示，第一線執勤人員以及旅客，在登船前應量測體溫，倘有旅客有發燒、呼吸道症狀且執意搭乘者，將請該乘客全程配戴醫療口罩，並依現場人員指示安排適當位置。

另外針對居家檢疫返家者現場購（取）票時，除需要全程配戴口罩以外，並應該要主動向航運業者出示居家檢疫通知書，依現場人員指示安排適當位置。此外，旅客於交通船的客艙內，也均須配戴口罩，另口罩則必須由旅客自行準備。

對於登船需量測體溫一事，民眾都表示支持，洪姓民眾就說，現在疫情緊張，船又是半密閉空間，如果遇到有些民眾不愛戴口罩，的確存在不少風險，他認為，量體溫，是保護自己也是保護他人的措施，超認同。