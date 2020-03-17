軍方撤管衛武營後公廁和停車場封閉 民眾促重開放

衛武營都會公園地主之一的國防部軍備局今年2月中旬撤管衛武營，到衛武營運動的民眾發現公園內的3座公共廁所和停車場被封閉，運動的民眾無處「方便」和停車，高雄市議員劉德林接到民眾陳情後向代為維護公園清潔與安全的高雄市工務局養工處反映，養工處與軍方協調後開放一處公廁。民眾期盼能開放另兩處和停車場，高市府養工處表示還要與軍方協調。

劉德林今天和許多常在衛武營公園運動的民眾到衛武營抗議。劉表示，軍備局是衛武營公園的地主之一，2月15日撤管之後，不僅撤離保全，進出南京路的大門封閉，禁止通行，連公園內的停車場及三座公廁也全部封閉，讓到公園運動的民眾無處大小解，苦不堪言。

高雄市政府養工處人員表示，軍備局撤管後，委由養工處代管公園清潔維護及安全，但無委託停車場及建築物公廁等硬體設施，經議員反映，目前已經開放一處公廁供民眾使用，相關經費由市府代墊，至於另兩處公廁和停車場，將與軍備局協商。