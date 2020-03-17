玩具卡手指女童哭鬧不休 金門消防員成功救援

中央社 / 金門縣17日電

金門一名3歲女童手指被玩具卡住，父母試圖脫除，卻愈幫愈忙，反而造成小朋友手指紅腫發紺，哭鬧不已。所幸消防隊員通力合作，安撫加上快剪，總算化解卡指危機。

金門縣消防局發布新聞表示，金城消防分隊隊員徐蒼望昨夜值班時，一名婦人抱著3歲女童前來求救說，小朋友右手食指被一個綠色圓柱型玩具上住，在家裡試著用剪刀剪開玩具，試了很久剪不開，再用沙拉油潤滑還是沒辦法脫除；而且時間越拖越久，反而造成女孩食指腫脹。由於女童哭鬧不止，父母只好到消防隊求援。

徐蒼望立即通知備勤同仁協助處理。防疫期間為避免遭到感染，消防分隊對於洽公民眾會會做相關管控，在詢問家屬旅遊史等後，並逐一量測體溫都未發現異常，才將民眾引導到備勤室。

救護員備妥破壞器材準備進行破壞，先查看小朋友的手指狀況，發現食指已經紅腫、發紺，判斷若不立即處理怕會產生結構性傷害；一人固定小朋友的手，另一人使用斜口鉗慢慢剪開玩具。

剪第一刀，小朋友就哭了出來，消防人員瞬間立刻暫停所有動作，深怕再一個動作小朋友會嚎啕大哭。徐蒼望立即安撫小朋友，讓她安靜下來，小隊長李錫安見狀趕忙補剪一刀，順利將異物脫除。隨後檢查小朋友手指發現有一處擦傷，立即協助清洗傷口、包紮止血，化解卡指危機。

金門縣消防局第一大隊大隊長陳國瑋表示，消防工作上除了小朋友常發生被異物卡指外，卡戒指的情況也很常發生在成年人身上，有人想說只是稍微腫脹就不予理會，到第2天才發現事態嚴重，手指都已經腫脹、變色發紺。陳國瑋呼籲，當民眾遇到類似情況，不要硬著脫除異物，可以到消防隊來尋求協助，以免發生二次傷害。

金門 救護員

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