大鵬灣水上救援「閉門」演練 年度遊艇帆船活動延期
新冠肺炎疫情持續升溫，民眾擔心受感染少出門，屏東東港大鵬灣國家風景區遊客數也下滑，每年4月登場的年度盛事「遊艇帆船系列活動」，吸引上萬遊客湧入，但受疫情影響，雖主要是戶外空曠場域，為避免群聚效應，鵬管處決定延至5月22日至31日；今天聯合多個單位舉辦的遊湖船失火救援演練，也因應疫情謝絕外界參觀，首度「閉門」演練。
鵬管處副處長王玟傑表示，目前疫情仍未見趨緩，因此今年的演練謝絕遊客、團體的參訪，後續將視疫情狀況，陸續推動相關旅遊安全宣導活動，包括水域遊憩活動安全講習及校園防溺宣導等，期盼提供遊客能夠「開心遊．平安歸」的旅遊環境；事後會將演練成果影片置於官網及粉絲專頁，讓民眾觀賞，參與人員均量測體溫及手部消毒，登船前的防疫檢測及消毒作業，也步步到位。
今天的演練由中華民國水中運動協會示範人員落水自救模式，及遊客於近岸落水緊急救援的各種方式，接著模擬遊湖船於載客航行時不慎失火且有遊客落水情形，事故經通報並啟動救援機制，船舶失火由船上人員控制並滅火，落水人員因有燒燙傷及溺水，經橡皮艇及水上摩托車救援上岸後，於第一時間初步處理後送醫院端救治；另加入航政單位對船舶之航安抽查，讓業者落實船舶自主檢查，及船舶意外發生後的事故調查作業。
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