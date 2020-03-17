快訊

長榮也受不了！跟進華航今起開放無薪專案事假申請

揪團遊西葡引眾怒！里長「不後悔」：不是為了領1萬4

沙灘車飆山追鹿破壞水土生態 墾管處加強取締

中央社 / 屏東縣17日電

墾丁國家公園禁止沙灘車活動，但仍有業者出租沙灘車帶遊客飆山，破壞水土保持，近幾年甚至有飆草原追逐梅花鹿的狀況。墾管處今天表示，將嚴格取締，違者罰新台幣3000元。

墾丁國家公園內業者出租沙灘車並帶遊客以沙灘車飆山或飆草原行之多年，由於沙灘車飆山或飆草破壞中央地表植被，使得表土裸露，雨季時土石被大量地表逕流水沖蝕入海，嚴重影響墾丁海域的生態環境，國家公園法禁止沙灘車的營業活動，違者罰3000元。

墾管處企畫經理課長張芳維表示，近幾年墾管處在沙灘車常行駛的山路路口設柵欄，但被業者破壞，挖壕溝業者就遶路行駛，業者還衍生出水蛙窟沙灘車夜探梅花鹿活動，不但破壞墾管處設置的木柵圍籬，也嚴重侵擾梅花鹿草原棲地完整性與生物作息，並造成棲地環境改變，壓縮鹿群及夜行動物生活空間。

張芳維表示，目前國家公園境內違法營業的沙灘車業者約有3家，沙灘車總共約有100輛，由於必須當場逮到違規營業才能告發，多年來業者仍常趁墾管處人力不足時營業。

墾管處表示，為了有效管制沙灘車飆山及飆草的不當遊憩活動，3月至6月間啟動專案巡護山林，如被發現沙灘車營業，業者和遊客各罰3000元，同時依毀損公務罪移送法辦。

沙灘 墾管處 國家公園

延伸閱讀

爽度爆表！花蓮「天空之鏡」秘境快搶拍 還能在沙灘上飆車超紓壓

梅花鹿落海 熱心民眾跳海救援

恆春「出火」景觀 淪烤玉米、放煙火…

影／「出火」淪為燒烤遊樂場 恆春居民看了火大

相關新聞

挺醫護 知名便當業送高雄長庚999個防疫英雄便當

新冠肺炎方興未艾，預估可能是場馬拉松式的持久戰，高雄一家知名連鎖便當店感念醫護人員防疫的辛勞，發起「挺醫護」行動，今起連...

高市府聘楊志良當顧問 鄭照新：仍會全力配合中央防疫

前衛生署長楊志良今到市府演講談防疫，高雄市新聞局長鄭照新說，邀請楊來做防疫相關的觀點交流、交換，楊有很多獨到觀點，有些跟...

幫民宿、賣店紓困補貼租金 金管處最高全額補貼

新冠肺炎疫情在國際間持續發燒，國內旅遊市場也大受影響，金門的觀光也受到重創，遊客量銳減嚴重影響當地觀光產業，更造成當地民...

面對疫情 外籍人士舉牌搭便車載不載？ 民眾反映熱烈

台東常見公路旁會有外籍人士舉牌搭便車，大多人都會熱心協助，但面對新冠肺炎疫情考驗，到底要不要載呢？有人說：「不載，風險很...

防疫優先 全中運開幕看不到無人機點聖火

2020全中運如期舉行，屏東縣政府原計畫在今年的開幕活動中重現2019台灣燈會的無人機表演，無奈為了防疫，表演活動只能延...

恆春半島洋蔥染疫歉收 「傻瓜蔥農」卻逆勢大豐收

屏東恆春半島是國內洋蔥生產重鎮，去年才因暖冬造成歉收，今年又因氣候不穩定染病減產，但「綠農的家」創辦人洪輝祥在車城鄉租地...

高雄崗山之眼休園到3月30日 觀光局：為檢修維護鋼索

高雄市風景點「崗山之眼」即日起封園到3月30日，觀光局表示，這次是為了定期檢修崗山之眼空廊道的鋼索。

高雄電競嘉年華採線上辦 鄭照新：現在更需要鼓勵推動

高雄市長韓國瑜昨在防疫會議表示「2020高雄電競嘉年華」仍將舉辦，但採取線上對戰模式。民進黨議員陳致中批，要辦線上見面，...

推共享運具 高市共享電動自行車、機車均破千輛

高雄市推共享運具，市府交通局今表示，繼電動機車突破千輛後，高雄市共享電動自行車也正式突破千輛，未來還會有更多車輛持續投放...

科技公司員工確診新冠肺炎 同事心驚要求在家上班

新冠肺炎疫情延燒，北部一間科技公司員工因旅遊成為新冠肺炎確診個案，不過，有人匿名向本報投訴，原本該公司通知全體員工採「在...

退休校長夫妻變身有機農夫 蓮霧樹當學生細心「澆灌」

屏東縣佳冬鄉玉光國小前校長謝永清和老師太太許憶齡先後退休，夫妻原計畫過著田野悠閒的生活，卻閒不下來，收回林邊老家的出租蓮...

前鎮運河車行橋 明年8月完工

高雄鳳山五甲和前鎮草衙地區被前鎮運河阻隔，民眾通行得繞路，高雄市政府順應地方民意，考量地方發展需求，規畫在交界處興建跨越前鎮運河的景觀車行橋，提高行的便利性。高雄市長韓國瑜昨天到現場勘查，工程還在規畫尚未發包，韓國瑜希望市民為這座橋命名，也允諾在明年8月完工通車。

熱門新聞

科技公司員工確診新冠肺炎 同事心驚要求在家上班

網路瘋傳苗栗疑有新冠肺炎確診個案 警方要查假消息

空拍直擊／昔日旅遊景點首選 台灣民俗村的美麗與哀愁

抗疫重返崗位 新北20名退休護理師「防疫隊」來真的

雲林1人境外感染防疫破零 張麗善遺憾籲勿出國

影／臉書社團瘋傳「封院」 苗栗衛生局：縣內零確診

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。