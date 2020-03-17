高醫防疫趨嚴 近14天返國者均在院外關懷門診區就醫

因應新冠肺炎境外移入病例激增，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天表示，18日起將擴大病人分流，近14天內返國的病人一律在院外「返國關懷門診」就醫；若有指定科別醫師，將透過視訊看診。若有發燒或呼吸道症狀，則改到急診室外的發燒篩檢站處置。

高醫同時表示，18日起院內不再受理現場掛號，看門診、做健檢或體檢的民眾，可利用網路掛號、高醫APP或07-3212831人工電話掛號專線，若有臨時掛號需求，可利用十全路、自由路大門口設置的自助掛號機，早上7點半起一個小時，有專人在十全路大門口協助掛號。

近期探陪病時段也會限縮，病房將謝絕訪客；周一至周五一般病房的陪病時間為11點30分到12點30分；下午5點半到6點半兩個時段，周六僅開放上午11點半到12點半時段。全院加護病房、新生兒中重度病房、亞急性呼吸照護病房每日開放11點半到12點時段。不論何種病房，每床含陪病者至多2人。