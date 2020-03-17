高醫防疫趨嚴 近14天返國者均在院外關懷門診區就醫
因應新冠肺炎境外移入病例激增，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天表示，18日起將擴大病人分流，近14天內返國的病人一律在院外「返國關懷門診」就醫；若有指定科別醫師，將透過視訊看診。若有發燒或呼吸道症狀，則改到急診室外的發燒篩檢站處置。
高醫同時表示，18日起院內不再受理現場掛號，看門診、做健檢或體檢的民眾，可利用網路掛號、高醫APP或07-3212831人工電話掛號專線，若有臨時掛號需求，可利用十全路、自由路大門口設置的自助掛號機，早上7點半起一個小時，有專人在十全路大門口協助掛號。
近期探陪病時段也會限縮，病房將謝絕訪客；周一至周五一般病房的陪病時間為11點30分到12點30分；下午5點半到6點半兩個時段，周六僅開放上午11點半到12點半時段。全院加護病房、新生兒中重度病房、亞急性呼吸照護病房每日開放11點半到12點時段。不論何種病房，每床含陪病者至多2人。
高醫副院長吳登強表示，國際疫情迅速飆升，除政府公告為3級旅遊警示區返國人士及同住者外，高醫特別擴大病人分流措施，原先設在急診室戶外帳棚區的「返國關懷門診」，移至自由路啟川大樓門口旁，近14天內自各國返國的人士，若無發燒或呼吸道症狀，卻有其他疾病的就醫需求，則由醫護人員提供量測體溫、抽血及內外科就診詢問 等服務，以確保病人自身、醫護人員及其他病人的就醫安全。
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