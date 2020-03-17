恆基急診部主任將心比心 送消防隊醫療級急救過濾器

新冠病毒疫情升溫，屏東縣消防局第4大隊聘任的醫療指導醫師、恆春基督教醫院急診部主任林子峻，有感於第一線的消防救護人員在急救過程中，執行CPR和放置喉頭罩呼吸道、抽痰處置或使用正壓呼吸器時，會引發飛沫微粒，造成救護人員的感染危險，自掏腰包捐贈各分隊醫療等級急救過濾器，並指導使用方式，讓救護人員執勤時無後顧之憂。

縣消防局第4大隊分隊長李炯佑說，不論是在救護現場、車內護送途中或到達醫院，執勤隊員都有可能接觸到病患血液、體液，或感染到藉由空氣傳染的疾病，甚或發生針頭扎傷等風險；因此，執行緊急救護時，出勤人員需著手套、口罩等基本防護裝備，針對特定傳染病時，甚至提升防護等級著隔離衣、呼吸器、鞋套等裝備，但尚無配置醫療級急救過濾器。

「將心比心！」林子峻說，大家都是第一線的急救醫療人員，有感於新冠肺談疫情嚴峻，為讓消防救護人員安全受最佳保護，自費採買最高等級的Iso-Gard HEPA Light過濾器捐贈4大隊各分隊，並在恆春消防分隊教育訓練指導使用方式；它是醫療等級過濾器，能過濾近乎百分百的細菌與病毒，在分秒必爭的救護現場，可由過濾器來阻隔其與病患，預防呼吸系統的交互感染，保護病患、救護人員及環境。