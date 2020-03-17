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挺醫護 知名便當業送高雄長庚999個防疫英雄便當
新冠肺炎方興未艾，預估可能是場馬拉松式的持久戰，高雄一家知名連鎖便當店感念醫護人員防疫的辛勞，發起「挺醫護」行動，今起連續3天送999個「防疫英雄便當」到高雄長庚醫院，希望為醫護及醫事人員補充營養，在抗疫期間能注入滿滿的元氣。
新冠肺炎爆發之初，傳有便當業者拒送醫院便當，引發眾怒，但近期亦有不少餐飲業主動到醫院贈送餐食，為醫護人員加油打氣。國內知名便當連鎖店今起就分3天送出999便當到高雄長庚醫院，一名護理人員表示，最近大家為了防疫忙翻了，能收到美味的便當，感到很窩心 。
這家便當連鎖店研發品管副理靜珊說，他們董事長林志勳感念醫護人員這陣子為防疫辛勞，決定送出特製的「防疫英雄便當」，菜色有和風豬排、香滷雞腿和酥炸魚排3樣主菜，配菜也豐富，屬特製便當，每個價值超過百元，店內買不到，主要希望幫醫護人員注入滿滿的元氣。
高雄長庚醫院為了防疫，編排5、600人輪值負責全院的過卡篩檢、量體溫等工作，警衛及清潔人力也分別投入交通管制及環境的清消，另分艙分流區分為紅黃等區，照護染疫及疑似染疫的病患。便當業者首日送出300多個「防疫英雄便當」，即分送給這些第一線人員，感謝他們為防疫工作的付出。
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