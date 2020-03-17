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觀光客不來 金門旅遊業者淨灘發揮正能量

中央社 / 金門縣17日電

觀光客不來，130名金門導遊和解說員今天到建功嶼淨灘，不到一小時，滿載而歸。金門縣領團解說員協會理事長陳成基說，新冠肺炎在金門零確診，人少空氣好，此刻適合遊金門。

身兼金門縣導遊服務人員職業工會理事長的陳成基表示，工協會共有380名會員，受到新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，加上小三通停航，中國大陸遊客不來，旅遊從業人員沒事做，不如來到平日帶團的景區淨灘，活動一下筋骨，同時回饋社會，發揮正能量。

金門以觀光立縣，相關產業維繫金門經濟命脈，疫情嚴峻，造成百業蕭條。陳成基表示，現在會員出團率只有5%，以之前很夯的大膽島觀光為例，以前每天3或4班船，班班客滿；現在只有1到2班，有時人數不足16人，船班還得取消。

不過，陳成基表示，疫情爆發至今，金門縣因超前部署，不但零確診，加上空氣好、人少，此刻其實很適合來金門旅遊。他也建議鄉親不妨搭乘「台灣好行」觀光巴士，重新深人了解家鄉。他說，觀光巴士只要一人乘坐便成行，此刻搭台灣好行遊金門，等於是包車，又有解說員詳盡解說，旅遊品質可說最佳。

此外，雖然協工會會員自己也需要紓困，但工協會本著人饑己饑、人溺己溺的精神，以即將到來的五一勞動節名義，購買金門縣政府暨所屬機關學校聯合員工消費合作社禮券，送給會員，盼能有助地方經濟。

陳成基說，等待觀光客上門期間，工協會鼓勵會員報名參與縣府觀光處舉辦的「觀光解說從業人員職能培訓班」，疫情一解除，大家可以立刻上陣。

130多名會員和家屬在延平郡王祠前集合，領取禮券後，步行到建功嶼淨灘；暫時擺脫連日陰鬱心情，有說有笑，撿拾各式垃圾，不到一小時就滿載而歸。大家與垃圾合影，展現戰果。

金門 疫情 淨灘

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