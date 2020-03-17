高市府聘楊志良當顧問 鄭照新：仍會全力配合中央防疫

前衛生署長楊志良今到市府演講談防疫，高雄市新聞局長鄭照新說，邀請楊來做防疫相關的觀點交流、交換，楊有很多獨到觀點，有些跟市府觀點一致、有些也不一樣。地方政府也還是要尊重中央疫情指揮中心的防疫措施，地方政府會全力來配合相關措施的推行。

楊志良今受邀到市府演講，並獲聘為市府防疫總顧問，鄭照新說，在今天演講後來的問答時間，各局處首長也提出他們在防疫上所遇到的疑惑，甚至有出現一些論辯的現象。對於面對這樣一個未知的新型的病毒，這樣的一個多元觀點的表達和討論，都是非常有益的、有幫助的。

但他說，地方政府在各種狀況上，還是要尊重中央疫情指揮中心的防疫措施，非常感謝中央展現的決斷力，地方政府都會全力配合相關措施的推行跟推動，地方上有任何最新的的情況，也會隨時跟中央報備，希望能夠創造最有力的防疫的推行模式。