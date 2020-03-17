退休者再就業 高市勞工局建構青銀共事的友善職場
「中高齡者及高齡者就業促進法」將在今年5月1日施行，為鼓勵企業繼續僱用已達退休條件者，傳承智慧經驗及世代合作，高雄市勞工局最近帶頭錄用退休後重回職場的中高齡原住民「阿美」擔任就業服務台就服員，勞工局長王秋冬鼓勵企業響應職場世代合作與經驗傳承，協助「高年級生」回到職場展活力。
今年57歲的阿美（化名），布農族原住民，父親及先生都是牧師，深深影響阿美，年輕時便懷抱服務部落的熱忱踏入職場，投身世界展望會擔任社工員，奉獻部落27年今年1月退休，退休後的阿美難以忘懷助人的快樂，原本打算至區公所報名志工，輾轉得知就服員的職缺資訊，在家人的鼓勵下報名，成功延續職涯，轉任勞工局。
訓練就業中心主任楊茹憶表示，退休不是職涯的終點，雖然阿美在打字測驗中速度稍微落後，但憑藉27年在地深耕服務經驗，加上自己原住民及中高齡者的身分，更能體會當地原住民或「高年級生」朋友就業時可能面臨的困境，還鼓勵高年級生朋友勇敢追夢，不要被年齡限制了自己，期待未來有更多的伙伴及企業破除年齡藩籬，建構青銀共事的友善職場環境。
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