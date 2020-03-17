幫民宿、賣店紓困補貼租金 金管處最高全額補貼

新冠肺炎疫情在國際間持續發燒，國內旅遊市場也大受影響，金門的觀光也受到重創，遊客量銳減嚴重影響當地觀光產業，更造成當地民宿及賣店之經營上不少衝擊，金門國家公園管理處今天表示，將補貼所屬的民宿、賣店經營者的租金負擔，最高可全額補貼，紓困辦法已登載於內政部營建署網站法規公告區，有興趣的民眾可以上網查詢。

金門國家公園管理處表示， 受疫情影響，金門航空載運在去年12月22日載客3035人，但到今年的3月份，平日載客量已降至1000人以下；且小三通出入人數在去年12月尚有12萬4389人(五通、石井)，但自2月10日暫時關閉後已無遊客通行。

各國家公園的遊客量都受疫情影響，首當其衝的是委外經營、出租之場所，包括民宿、賣店等都叫苦連天，內政部體察業者營運的困難，為協助業者度過難關暨強化國家公園夥伴關係，特訂定「內政部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難國家公園事業紓困辦法」，並於今年3月12日發布實施。

金管處說，依據這個紓困辦法，將可補貼經營者租金的負擔，補貼額度將以遊客量與前一年同月份遊客量相較之減少比率計算，最高可全額補貼，紓困辦法已登載於內政部營建署網站法規公告區。