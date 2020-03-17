面對疫情 外籍人士舉牌搭便車載不載？ 民眾反映熱烈

台東常見公路旁會有外籍人士舉牌搭便車，大多人都會熱心協助，但面對新冠肺炎疫情考驗，到底要不要載呢？有人說：「不載，風險很大」、「擔心怕被感染」。但也有人表示：「順路就載，一段路而已」、「有戴口罩就載，車窗打開就好」。

台東李姓民眾昨天開車經過市區臨海路遇到外籍人士舉牌欲搭便車到墾丁，停車詢問之下，他們已經等了很長一段時間，都沒人願意載，但因沒有順路，只好請他們再等一等。李民辦完事情後，想說乾脆載他們一程去太麻里好了，繞了過去外籍人士不見了。

李民表示，他們站在路旁等車，有好幾個小時，可能疫情關係吧，大家都會擔心，但應該是有好心人載他們一程。

不過，面對目前疫情嚴峻，外籍人士舉牌搭便車也引來民眾反應不一，有人願意載，也有人不願意。「現在疫情太可怕了，還是選擇不載。」陳姓市民說，載陌生人就怕怕的，何況現在是疫情擴大，很多外國人中標，還是別給自己找麻煩。

鍾姓網友表示，如果這是考驗人性，他還是不會載，萬一自己被感染了，豈不是也帶給周邊親朋好友很大的危險。

但也有人認為做好防疫措施，沒有必要太擔心，還是選擇載一程。張姓市民表示，相信大家還是有熱心的啦！如果順路他就載。也有人說：「車窗打開，戴口罩就好，又不是所有外國人都感染」。