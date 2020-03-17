防疫優先 全中運開幕看不到無人機點聖火

2020全中運如期舉行，屏東縣政府原計畫在今年的開幕活動中重現2019台灣燈會的無人機表演，無奈為了防疫，表演活動只能延至疫情結束後的「選手榮耀之夜」，另外屏東縣長潘孟安也坦承，在全中運資格賽中，為了防疫，縣府動員的人力十分可觀，接下來的正式比賽，防疫管制會比資格賽更嚴格，呼籲選手及家長務必配合。

潘孟安說，無人機表演在台灣燈會中讓觀眾驚豔不已，縣府原已與Intel公司談妥，要在全中運開幕儀式中，以精彩的無人機表演點燃聖火，再創全中運高潮，未料遇上新冠肺炎進入第二波高峰，相關開幕活動只能延至疫情結束後舉辦「選手榮耀之夜」時再呈現。

目前一切以防疫為優先，全中運的桌球、羽球及網球已於本周舉行資格賽，縣府統計三項資格賽約有3000選手參加，現場防疫人員就動員超過300人，但是還是有部分家長、選手或是教練無法配合，縣府強調，接下來的正式賽事，防疫管制會更加嚴格，為了所有參賽者的健康，呼籲選手及家長務必配合。