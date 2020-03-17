高雄崗山之眼休園到3月30日 觀光局：為檢修維護鋼索

高雄市風景點「崗山之眼」即日起封園到3月30日，觀光局表示，這次是為了定期檢修崗山之眼空廊道的鋼索。

高雄市崗山之眼空中廊道約8層樓高，全長88公尺、小提琴頭造型的橋柱拉起24條鋼索吊撐廊道主體。

觀光局長邱俊龍表示，去年宜蘭南方澳跨港大橋發生斷橋的意外事故與鋼索有關，高雄市觀光局重視崗山之眼空中廊道的鋼南維護，所以這次休園到本月底，委由專業人士檢修維護鋼索。

崗山之眼空中廊道位在小崗山上，周邊有許多斜坡，連大吊車也不容易停駐。邱俊龍說，因為崗山之眼地形較特殊，的確很難找到願意檢修維護的專業人士，好不容易找到了，也要給業者較充裕的時間檢修，所以休園到30日，方便檢修作業，預計31日重開園。

宜蘭南方澳跨港大橋事件發生後，交通部修訂公路橋梁檢測及補強規範，斜張橋、鋼索橋、吊橋等特殊橋梁都納入檢測。