高雄電競嘉年華採線上辦 鄭照新：現在更需要鼓勵推動

高雄市長韓國瑜昨在防疫會議表示「2020高雄電競嘉年華」仍將舉辦，但採取線上對戰模式。民進黨議員陳致中批，要辦線上見面，不如平常看職業選手直播就好。新聞局長鄭照新今受訪說，線上比賽模式是電競產業已進行多年的既有模式，這個商機在現在防疫時候，更需要去推動跟鼓勵。

陳致中批，電競嘉年華改採線上對戰，但辦比賽應有收益，如門票收入跟轉播權利金，且電競嘉年華廠商參展也是主要目的，市府可藉此機會招商。舉辦嘉年華會，更重要的是吸引人潮，如線上舉辦，玩家、電競迷不來高雄，如何帶動效益？

陳致中說，全台各地玩家其實都很期待與個職業戰隊見面機會，要辦線上見面，不如平常看職業選手直播就好。呼籲市府不如多作準備、擇期再辦。

鄭照新說，昨天市長在防疫會議上提到五項線上措施，包括線上分流會議、線上掃墓、線上懇親，另也包括線上電競產業的持續發展。感謝議員已不再針對防疫措施有沒有效率去質疑，因轉成線上後，基本上已經沒有防疫的問題。

鄭照新說，韓國英雄聯盟所舉辦的春季賽也是採取線上的模式，所謂的線上的模式，比如只有教練、選手及工作人員，並沒有現場觀眾，比賽也是隊伍分開在各自的棚內進行比賽。而這樣的線上比賽模式，是電競產業已經進行多年的既有模式，並沒有採取新模式的摸索的問題。

鄭照新強調，在疫情當下，很多人是在家進行線上遊戲，這個商機在現在這個時候，更需要去推動跟鼓勵。如能夠在此時持續推動電競產業，也才能讓電競產業的業者相信，高雄是推動電競產業的城市，在疫情過後，才會得到電競產業的青睞，所以這次比賽舉辦的效應是長遠的，也更讓大家知道，高雄推動電競產業的決心。

他說，市政可以討論，但千萬不要變成是對電競產業或年輕人進行這樣活動的否定和扼殺。

對於何時舉辦，運發局長許文宗說，活動目前還在招商階段，還沒有進行廠商遴選跟議價，舉辦的時間跟舉辦的方式，會在評選跟議價的時候決定，所以現在舉辦的時間還沒有完全確定。

對有批評指這是為了拉攏年輕選票，鄭照新說，這樣的批評是太過政治思考，因為政治攻防去扼殺電競產業的發展，去否定年輕人對電競產業投入的熱情，那電競產業到底是需不需要支持，還是放任自生自滅？因為這樣不惜去否定電競產業對台灣的重要性，這樣的批評缺乏道德。