推共享運具 高市共享電動自行車、機車均破千輛

高雄市推共享運具，市府交通局今表示，繼電動機車突破千輛後，高雄市共享電動自行車也正式突破千輛，未來還會有更多車輛持續投放，提供市民與觀光客接駁運輸服務。

交通局表示，共享電動自行車在高雄市營運將滿周年，提供共享電動自行車服務車輛數至3月已達1050輛，可透過手機APP正確租借(還)車輛。因應防疫，業者夠酷比(Gokube)也於車輛置物箱提供清潔用品及加強車輛的防疫消毒設備，讓使用者安心。

交通局表示，共享運具為零排碳與方便性兼具的交通載具，補足大眾運輸第1哩及最後1哩的接駁需求。經統計，高雄市共享電動自行車會員數已經破5萬人，累積總租借次數超過12萬次，每次租借平均行駛里程數逾2.5公里。

交通局估算共享電動自行車去年起投入營運服務後，每年至少為高市減少11萬公斤碳排放量，相當於凹子底森林公園年減碳量6.8%。

另共享電動機車部分，業者WeMo已投入770輛到多處高雄熱門觀光景點，iRent也有500輛投入高雄，目前高雄市共有1千多輛電動共享機車。

交通局說，未來業者會持續評估，擴充營運範圍，另也有新的業者準備申請投入，提供民眾更多元化選擇。