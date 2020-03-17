科技公司員工確診新冠肺炎 同事心驚要求在家上班

新冠肺炎疫情延燒，北部一間科技公司員工因旅遊成為新冠肺炎確診個案，不過，有人匿名向本報投訴，原本該公司通知全體員工採「在家上班」自主健康管理，16日中午有些員工卻接到主管通知「非回公司上班不可」，理由是擔心員工在家辦公，恐讓公司機密資料外洩，影響公司獲利。

記者今向該科技公司求證，但該公司總機人員表示不願回應，也不願代轉其他單位，因此無法求證是否如投訴人所說作法。

匿名爆料者指出，雖確診員工與被要求回公司上班員工的辦公樓層不同，但員工都會走動，被要求回去上班的員工「嚇到發抖」，但怕違抗的話飯碗不保，只能戰戰兢兢的回公司上班。

勞動單位指出，勞動法律部分僅規範，面對疫情公司應該要提供適當的防疫措施，其餘細節須拉高層級到整體國家防衛部分。