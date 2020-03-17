高雄公開中級土壤液化潛勢圖資 民眾可上網查詢

中央地質調查所公告高雄市比例尺2萬5千分之一土壤液化潛勢區，高雄市工務局更進一步完成比例尺3千分之一液化潛勢圖的建置，讓市民能透過網路查詢自家住宅或環境是否位在液化潛勢區域，並可提供業者未來規畫與建築的參考。

高雄市工務局吳明昌說，高雄市土壤液化潛勢圖可以透過門牌地址、道路交叉路口、地段地號、座標輸入方式操作，一般民眾都可查詢自己位置屬於何種土壤液化潛勢情形。

工務局表示，土壤液化潛勢圖呈現的潛勢情形是依據建築法規規定，以鑽探地層資料加上地下水位資料，計算設計地震狀況下，各區域可能發生的液化輕重程度。

液化潛勢等級可分為三個潛勢等級：低潛勢（綠色）代表地基可能無影響或者輕微影響、中潛勢（黃色）代表地基可能有輕微至中度影響、高潛勢（紅色)）表地基可能有中度至嚴重影響。

高雄市工務局說，得知液化潛勢後，可以再透過簡易自主檢查表來初判，系統內有機制說明、因應對策及一般常見的問與答。

吳明昌說，去年是針對人口、產業與交通分布密度較高之楠梓等18個行政區完成第1期計畫後，第2期計畫是補充永安、彌陀等沿海與山區20個行政區域的土壤液化潛勢評估工作，總計投入調查計畫經費約8100萬元 ，並收集過去工程建設、房屋建築的地質鑽探資料約2萬1972筆，加強鑽探補充進行558孔深度達30公尺調查。