高雄公開中級土壤液化潛勢圖資 民眾可上網查詢
中央地質調查所公告高雄市比例尺2萬5千分之一土壤液化潛勢區，高雄市工務局更進一步完成比例尺3千分之一液化潛勢圖的建置，讓市民能透過網路查詢自家住宅或環境是否位在液化潛勢區域，並可提供業者未來規畫與建築的參考。
高雄市工務局吳明昌說，高雄市土壤液化潛勢圖可以透過門牌地址、道路交叉路口、地段地號、座標輸入方式操作，一般民眾都可查詢自己位置屬於何種土壤液化潛勢情形。
工務局表示，土壤液化潛勢圖呈現的潛勢情形是依據建築法規規定，以鑽探地層資料加上地下水位資料，計算設計地震狀況下，各區域可能發生的液化輕重程度。
液化潛勢等級可分為三個潛勢等級：低潛勢（綠色）代表地基可能無影響或者輕微影響、中潛勢（黃色）代表地基可能有輕微至中度影響、高潛勢（紅色)）表地基可能有中度至嚴重影響。
高雄市工務局說，得知液化潛勢後，可以再透過簡易自主檢查表來初判，系統內有機制說明、因應對策及一般常見的問與答。
吳明昌說，去年是針對人口、產業與交通分布密度較高之楠梓等18個行政區完成第1期計畫後，第2期計畫是補充永安、彌陀等沿海與山區20個行政區域的土壤液化潛勢評估工作，總計投入調查計畫經費約8100萬元 ，並收集過去工程建設、房屋建築的地質鑽探資料約2萬1972筆，加強鑽探補充進行558孔深度達30公尺調查。
吳明昌說明，土壤液化潛勢是在地震力、砂性土壤及地下水位等諸多因素綜合代表可能發生液化現象的嚴重程度，高潛勢（紅色）並非表示一定發生、低潛勢（綠色）也非一定不發生，但也並不表示地震時一定會發生土壤液化現象，民眾不需要過於恐慌，只要透過地盤改良工法或是適當的基礎設計都可以減少土壤液化可能導致的災害風險。
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