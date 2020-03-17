退休校長夫妻變身有機農夫 蓮霧樹當學生細心「澆灌」

屏東縣佳冬鄉玉光國小前校長謝永清和老師太太許憶齡先後退休，夫妻原計畫過著田野悠閒的生活，卻閒不下來，收回林邊老家的出租蓮霧園後，嘗試將施用農藥的慣行農法改造有機栽植，他們發揮教育人精神，把果園視同學校操場，把蓮霧樹當成學生，看到有機果園長出口感扎實香甜又能安心吃的蓮霧，快樂充實又有友善環境的成就感，「校長蓮霧」之名也不脛而走。

58歲的謝永清在教職服務36年，3年前退休後，隔年當老師的太太也申請退休，兩人相約回歸山林，原想過著閒雲野鶴的生活，但閒不下來，家中有塊2分地原是租給親友種植，剛好租期也到，於是收回自己種，目標是改為有機園；這對農業「門外漢」雖無務農經驗，但發揮好學精神，加入產銷班、請教農業專家，選擇以不施用農藥和化肥的草生栽培法，再以光合菌、益生菌強化果樹體質。

農家出身的謝永清說，小時候曾幫忙種蔬菜、紅豆等，但沒真正種過田，農友都教他用農藥和化肥，方便快速又省工，但覺得愛護生態環境可從自己開始，進而改變別人；因當地曾被88水災淹沒，土壤環境受破壞，必需保持土壤活化，草生栽培可以增加有機質及改變酸鹼值，加上專家介紹施用光合菌和益生菌，有助強化果樹體質，有機農法自此展開，也和病蟲展開大作戰。

「就把每棵蓮霧樹當成學生，每天看著它們不斷成長進步，有身為人師的喜悅！」他說，夫妻倆天一亮就到田裡工作，原本只是想當勞動兼休閒，卻發現要做的事很多，不同階段有不同工作，為防治病蟲害和強化田間管理，常要忙到太陽下山才能休息，是「帶月荷鋤歸」的寫照，也體會果農工作辛苦，收入沒有特別好。

謝永清夫婦選種是南洋種的黑珍珠蓮霧，目前正值採收季，看到一顆顆口感香甜的蓮霧冒出，他形容心情「就像在畢業季歡送每位親手帶大的畢業生」；目前良果率仍待提升，平時以宅配銷售，教育界及醫界的友人很捧場，他們栽種的蓮霧外型雖不漂亮，但安全又好吃。