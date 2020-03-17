快訊

全球第一砲！菲律賓宣布關閉金融市場

五角大廈淪陷！新冠肺炎37確診 美國防部正副部長被隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退休校長夫妻變身有機農夫 蓮霧樹當學生細心「澆灌」

聯合報 / 記者潘欣中/ 屏東縣即時報導
前屏東縣玉光國小校長謝永清（右）和老師太太許憶齡先後退休，3年前收回老家的出租蓮霧園改為有機栽植，他們把果園視同學校操場，把蓮霧樹當成學生細心「澆灌」，種出口感香甜又能安心吃的蓮霧。圖／農糧署提供
前屏東縣玉光國小校長謝永清（右）和老師太太許憶齡先後退休，3年前收回老家的出租蓮霧園改為有機栽植，他們把果園視同學校操場，把蓮霧樹當成學生細心「澆灌」，種出口感香甜又能安心吃的蓮霧。圖／農糧署提供

屏東縣佳冬鄉玉光國小前校長謝永清和老師太太許憶齡先後退休，夫妻原計畫過著田野悠閒的生活，卻閒不下來，收回林邊老家的出租蓮霧園後，嘗試將施用農藥的慣行農法改造有機栽植，他們發揮教育人精神，把果園視同學校操場，把蓮霧樹當成學生，看到有機果園長出口感扎實香甜又能安心吃的蓮霧，快樂充實又有友善環境的成就感，「校長蓮霧」之名也不脛而走。

58歲的謝永清在教職服務36年，3年前退休後，隔年當老師的太太也申請退休，兩人相約回歸山林，原想過著閒雲野鶴的生活，但閒不下來，家中有塊2分地原是租給親友種植，剛好租期也到，於是收回自己種，目標是改為有機園；這對農業「門外漢」雖無務農經驗，但發揮好學精神，加入產銷班、請教農業專家，選擇以不施用農藥和化肥的草生栽培法，再以光合菌、益生菌強化果樹體質。

農家出身的謝永清說，小時候曾幫忙種蔬菜、紅豆等，但沒真正種過田，農友都教他用農藥和化肥，方便快速又省工，但覺得愛護生態環境可從自己開始，進而改變別人；因當地曾被88水災淹沒，土壤環境受破壞，必需保持土壤活化，草生栽培可以增加有機質及改變酸鹼值，加上專家介紹施用光合菌和益生菌，有助強化果樹體質，有機農法自此展開，也和病蟲展開大作戰。

「就把每棵蓮霧樹當成學生，每天看著它們不斷成長進步，有身為人師的喜悅！」他說，夫妻倆天一亮就到田裡工作，原本只是想當勞動兼休閒，卻發現要做的事很多，不同階段有不同工作，為防治病蟲害和強化田間管理，常要忙到太陽下山才能休息，是「帶月荷鋤歸」的寫照，也體會果農工作辛苦，收入沒有特別好。

謝永清夫婦選種是南洋種的黑珍珠蓮霧，目前正值採收季，看到一顆顆口感香甜的蓮霧冒出，他形容心情「就像在畢業季歡送每位親手帶大的畢業生」；目前良果率仍待提升，平時以宅配銷售，教育界及醫界的友人很捧場，他們栽種的蓮霧外型雖不漂亮，但安全又好吃。

夫妻 屏東縣

延伸閱讀

婦服農藥倒在鄰居騎樓 致成兇宅求償60萬被駁

好慘！40多年老欉文旦柚遭毒手 損失150萬元

誰這麼狠心下毒手 西湖文旦一園果樹葉落光

阿嬤牌高級甜點「蓮霧加砂糖」 網驚：台南吃法？

相關新聞

退休校長夫妻變身有機農夫 蓮霧樹當學生細心「澆灌」

屏東縣佳冬鄉玉光國小前校長謝永清和老師太太許憶齡先後退休，夫妻原計畫過著田野悠閒的生活，卻閒不下來，收回林邊老家的出租蓮...

前鎮運河車行橋 明年8月完工

高雄鳳山五甲和前鎮草衙地區被前鎮運河阻隔，民眾通行得繞路，高雄市政府順應地方民意，考量地方發展需求，規畫在交界處興建跨越前鎮運河的景觀車行橋，提高行的便利性。高雄市長韓國瑜昨天到現場勘查，工程還在規畫尚未發包，韓國瑜希望市民為這座橋命名，也允諾在明年8月完工通車。

高屏大橋機車道 全線通車

高屏大橋是往返高屏地區交通要道，以往因機車道寬度不足，導致車禍事故頻繁，公路總局第三區工程處去年12月啟動高屏大橋機車道拓寬工程。施工期間，曾發生30多件車禍事故，引發各界關切與批評，也要求加快施工效率。昨清晨高屏大橋南下機車道開放通車，較原訂日期提早半個月。

降低人際接觸 高雄採線上作業

新冠肺炎疫情擴散迅速，高雄市長韓國瑜昨主持防疫會議後宣布，包括教學授課、電競比賽、長照機構懇親、公部門辦公及清明掃墓，將大規模應用線上方式取代人際接觸，增強防疫力度，希望市民能通力配合。

汛期將至 高雄辦治水座談把脈

汛期將至，高市府昨開治水建言座談會，再邀治水專家李鴻源等學者商討治水。水利局表示，高雄市去年修復箱涵破損226處，今年目標修復679處。李鴻源對市府治水效率打90分，但建議加強公民參與，讓市民充分了解政府做了什麼事。

停課不停學 高雄有免費線上直播學習平台

高雄市政府教育局因應新冠肺炎可能出現停課情形，已完成建置的「達學堂」網站，再與「One Class萬課室」、「SPAD ...

以線上方式取代人際接觸 韓國瑜要求加大防疫力度

新冠肺炎疫情擴散迅速，高雄市長韓國瑜今午主持防疫會議後宣布，包括教學授課、電競比賽、長照機構懇親、公部門辦公及清明掃墓，...

防疫期間怕口水多 吳寶春麵包店不再提供試吃

新冠肺炎3月疫情愈來愈嚴峻，百業蕭條，最近有公衛專家提醒麵包店提供試吃麵包，誠意十足，但防疫期間恐有不妥，高雄市已有不少...

高雄市教育局上午說勸阻師生出國 傍晚宣布全面禁止

高雄市教育局長吳榕峯今天上午才說，不會採剛性禁止高雄市師生出國，下午6點就再宣布，此時係疫情非常時期，任何人均應減少出國...

勸導但不強制　金門縣府：7月14日前應避免出國

新北市今宣布，在6月30日前高中職以下師生禁出國，金門縣政府表示，縣內師生即日起至7月14日前應避免出國，會勸導師生在這...

受新冠疫情影響 金門縣教育處：暫停國際交流計畫

因新冠肺炎疫情影響，金門縣政府教育處今宣布，本年度（109年）國中小學生國際交流計畫全數延至110年辦理，未來會視疫情狀...

旅遊服務業假變多心情悶 海生館為從業員推夜宿好康

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，旅遊服務業從業人員的假變多、心情悶；屏東海生館針對旅遊服務業從業人員推出夜宿海生館優惠，只要憑身...

熱門新聞

全國第二資深里長伯過世 里民擔架抬進投票所都要選他

彰化92年歷史古宅似「宮原眼科」 賣家出售2500萬盼人接手

網路瘋傳苗栗疑有新冠肺炎確診個案 警方要查假消息

基隆市區要建觀景電梯直達中正公園 議員擔心拖垮財政

航警局前局長丶台中縣前局長陳瑞添辭世 老友不捨

台南屢傳居家檢疫者偷跑 市長嗆不吃蘿蔔就賞棍子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。