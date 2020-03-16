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停課不停學 高雄有免費線上直播學習平台

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
高雄市政府教育局因應新冠肺炎可能出現停課情形，已完成建置的「達學堂」網站，讓高雄市師生停課期間教學與學習不中斷。記者謝梅芬／翻攝
高雄市政府教育局因應新冠肺炎可能出現停課情形，已完成建置的「達學堂」網站，讓高雄市師生停課期間教學與學習不中斷。記者謝梅芬／翻攝

高雄市政府教育局因應新冠肺炎可能出現停課情形，已完成建置的「達學堂」網站，再與「One Class萬課室」、「SPAD 12」平台合作，免費授權60萬題線上題庫、500堂線上直播教學，讓高雄市師生停課期間教學與學習不中斷；高雄市長韓國瑜明天將在市政會議頒發感謝狀表揚業者。

因應新冠肺炎疫情衝擊，教育局超前規畫停課期間校園自主學習措施，推動「停課不停學、防疫課堂趣」，結合民間資源共同投入教育，除了已經建置「達學堂」直播網站，今天再與「One Class萬課室」、「SPAD 12」合作，擴充學生線上學習資源。

高雄市教育局說，「SPAD12」是線上題庫網站，建置國小一年級至國中三年級各版本教科書、各科目的題庫，共有60萬題可供學生防疫期間，在家自主學習時的自我檢測；「One Class萬課室」是線上虛擬教室，能提供教師免費線上直播教學平台，讓各校在平台召開視訊會議。

除了業者提供的兩大免費平台，高雄市政府教育局早先已建置「達學堂」直播平台，現有教學影片超過2350部，題庫超過1500題，透過平台的線上學習資源與多元課程內容，讓學生與教師停課時在家線上自學、共學與線上教學，加入「停課不停學」的自主學習行列。

停課 高雄市 直播 新冠肺炎

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