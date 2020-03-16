2020青春設計節防疫優先 調整為數位展出

原定5月1日至10日在駁二藝術特區舉辦的「2020青春設計節」，今年因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，取消實體展覽，競賽作品改以數位方式展出，參賽評審也將調整為線上評選。因應展出方式的改變，今年創意競賽將延長徵件日期到4月24日止，鼓勵同學踴躍參賽。

高雄市政府文化局局長林思伶說，為了降低傳染風險、確保學生健康，決定調整活動辦理方式，競賽項目繼續辦理，所有參賽作品將以數位線上方式展出，雖然實體展出取消，但仍希望藉由數位展示平台，提供青年學子展示四年所累積的創意成果。

今年將辦理第11屆的「青春設計節」，是台灣極具指標性的新銳設計創意平台之一，同時也是南部設計領域最大的競賽活動，今年匯聚22所學校、39系所，競賽作品目前仍踴躍報名中。

文化局表示，近年來，年輕人對於社會議題與文化傳承的關注度越來越高，運用設計的力量，試圖改善社會環境，這些創意能量，都將透過網路平台來傳遞。文化局與在地企業持續提供資源支持豐沛創作能量的青年學子創作，期許每一位同學都能維持熱忱，在這高度變換的時代裡，創造屬於自己的舞台。相關競賽簡章及活動資訊請上「青春設計節」官方網站查詢。