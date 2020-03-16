以線上方式取代人際接觸 韓國瑜要求加大防疫力度

新冠肺炎疫情擴散迅速，高雄市長韓國瑜今午主持防疫會議後宣布，包括教學授課、電競比賽、長照機構懇親、公部門辦公及清明掃墓，將大規模應用線上方式取代人際接觸，增強防疫力度，希望市民通力配合。

韓國瑜昨主持第12次防疫會議，了解防疫暫居所規畫進度，也討論長照機構視訊懇親方案，防疫期間研議關閉社區公園、集合式住宅及大型賣場醫療院所兒童遊戲器材等議題，會後宣布五大重點工作朝線上作業邁進。

五大工作包括遠距教學，近期會向外界展示如何執行，曾引起熱議的電競活動仍會舉辦，但以線上比賽為主，降低人與人接觸機會。家有長輩在長照機構者，鼓勵改以線上請安問好。清明時節則改為線上掃墓。市府人事處也規畫線上辦公，近期會有線上上班模式。

高雄市衛生局長林立人表示，台灣要避免社區傳播，愈來愈困難，目前中央已指示各縣市政府擴大採檢醫院，高市會從12家指定隔離醫院，擴充為24家，扮演社區採檢角色。負壓隔離病床將從164增為175床，1人1間的非負壓隔離床增為164床。

林立人說，新冠肺炎在世界各國大流行，歐洲與美國增加快速，在國際移動頻繁下，很難避免發生境外移入個案，自主健康管理過程在症狀不明時已在社區造成傳播，將是嚴峻挑戰。高市府團隊配合中央防疫規格，超前部署，相關環節做得更好。

民政局長曹桓榮說，因應清明祭祖，高雄市公立納骨塔將取消法會，掃墓時間進行分流，也鼓勵採取線上祭祖替代方式。入塔要戴口罩、量體溫，入塔人數有總量總制，掃墓接駁車限載15人。

衛生局長林立人進一步表示，高雄若出現本土確定個案，且查出在不何地感染，將會要求全市局處轄下單位的遊樂設施業者，不能清消3次就暫停使用，1公頃以上的社區公園，1天最少清消3次，並列冊控管，1公頃以下社區公園亦要執行清消。