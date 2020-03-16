金門觀光解說課受歡迎 完成培訓可領津貼

台灣茶馳名全球，但早期大多從大陸移植而來的茶種改良而成，其實台灣有自己的原生山茶，數百年來生長在中央山脈以南的深山，李勇德及何佳薇這對年輕夫妻，因為愛回到高雄六龜種茶，在十八羅漢山以友善耕種的模式復育台灣原生山茶，要振興這個曾在莫拉克風災受創慘重的社區，找回原生茶的茶香年代。

2020-03-16 14:21