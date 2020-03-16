防疫期間怕口水多 吳寶春麵包店不再提供試吃

新冠肺炎3月疫情愈來愈嚴峻，百業蕭條，最近有公衛專家提醒麵包店提供試吃麵包，誠意十足，但防疫期間恐有不妥，高雄市已有不少麵包店已不再提供試吃 ，像吳寶春麵包店不主動提供，但如有消費者說想品嘗新口味的麵包，會現切給消費者品嘗，不會放在展示架上。

高雄市坊間有許多麵包店，常會在麵包展示台上放置試吃品，通常就會把麵包切成小塊後放在小方盒內，但就有消費者看到，有些人拿了試吃的麵包，看一看也許不喜歡就放回原處，不符公共衛生，為此，已有不少麵包店不再提供試吃品。

吳寶春麵包店最近推出3月系列優惠商品，每周定期推出一款熱銷麵包買一送一，打烊前1小時推出晚安麵7折優惠，還有消費滿300元，下周就可免費兌換價值200元以下的麵包一個，吸引不少消費者。