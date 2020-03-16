澎縣決議協調澎科大馬公高中等三校師生配合延緩出國

新冠肺炎疫情延燒全球，出國旅遊風險增高，台灣今天一次增加8例確診個案，破了紀錄，新北市政府已發布禁令，禁止高中以下師生出國。 位處離島澎湖縣政府今午防疫會議後則決定，會協調澎科大、馬公高中、澎湖水產職業學校配合暫緩師生出國。

澎湖縣為加強校園防疫，縣長賴峰偉今在防疫會議中指示澎湖縣國中、國小及幼兒園教職員生7月14日前禁止出國，另外將協調澎科大、馬公高中、澎湖水產職業學校暫緩師生出國。

賴峰偉說，台灣兩日內新增14例「境外移入」確診案例，其中一名北部確診男性正就讀高中，造成全班停課。目前新北、臺北、基隆、桃園等多個縣市已陸續要求各高中職以下師生出國，即日起澎湖縣所轄各級學校至7月14日學期結束前也禁止出國，暑假期間是否可以出國，視疫情狀況再做後續調整。

教育處長蘇啟昌表示，台灣本島已有疫情進入校園個案發生，師生應採取更嚴格的防疫標準，縣府及各校全心投入防疫工作，家長亦一同協助防疫。

高雄市韓國瑜今午主持防疫會議亦決定，高中職師生出國禁令，高市將比照中央防疫中心規定，百分之百落實。