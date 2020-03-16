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新冠肺炎病毒能在物體表面存活多久？NIH研究告訴你

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受新冠疫情影響 金門縣教育處：暫停國際交流計畫

聯合報 / 記者蔡家蓁江婉儀／新北即時報導
金門縣政府教育處今宣布，本年度（109年）國中小學生國際交流計畫全數延至110年辦理，未來會視疫情狀況調整，3月28日及29日2天的家長說明會仍照常舉行。圖／金門縣政府提供
金門縣政府教育處今宣布，本年度（109年）國中小學生國際交流計畫全數延至110年辦理，未來會視疫情狀況調整，3月28日及29日2天的家長說明會仍照常舉行。圖／金門縣政府提供

新冠肺炎疫情影響，金門縣政府教育處今宣布，本年度（109年）國中小學生國際交流計畫全數延至110年辦理，未來會視疫情狀況調整，3月28日及29日2天的家長說明會仍照常舉行。

金門縣教育處表示，新冠肺炎疫情持續增溫，先是因應台灣延後放暑假，2月5日全縣校園防疫會議決議小日團、中日團順延至110年寒假；後因近期國外疫情升溫，澳洲及紐西蘭政府分別宣布自3月16日起，境外旅客入境皆需自主隔離2周，紐西蘭公立學校也停課至4月20日。

教育處表示，目前紐、澳地區雖非外交部和疾管署旅遊警示國家，但由於疫情不確定性及變化，交流地區學校及寄宿家庭目前態度趨向保守，教育部也指示，非必要不得進行國外相關活動，基於防疫及確保師生健康安全考量，決議暫停今年度5年級及8年級學生之國際交流計畫。

教育處表示，包括國小日本團（廣島）、國小紐西蘭團（奧克蘭）、國中日本團（沖繩）延至110年寒假辦理；國中澳洲團（昆士蘭）延至110年暑假辦理，但以上各團屆時是否成行，仍須視後續交流地區及學校聯繫情形、疫情發展狀況做動態調整或取消辦理。

另外，3月28、29日的家長說明會依照原訂時間辦理，當天將統一說明展延辦理方案，教育處表示，國際交流相關活動雖延後出團，但針對國際教育相關課程仍會持續著手規畫，讓學生不用出國也能享有國際教育，希望能共同體諒及面對疫情挑戰，確保師生健康安全

疫情 新冠肺炎 紐西蘭

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