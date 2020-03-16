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旅遊服務業假變多心情悶 海生館為從業員推夜宿好康

聯合報 / 記者潘欣中/ 屏東縣即時報導
屏東海生館全台首創的夜宿，不管是美麗的海底隧道、大洋池，或大小朋友都愛的企鵝極地區，都是讓人驚嘆的「大寢室」。圖／海生館提供
屏東海生館全台首創的夜宿，不管是美麗的海底隧道、大洋池，或大小朋友都愛的企鵝極地區，都是讓人驚嘆的「大寢室」。圖／海生館提供

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，旅遊服務業從業人員的假變多、心情悶；屏東海生館針對旅遊服務業從業人員推出夜宿海生館優惠，只要憑身份證及任職公司行號的有效工作識別證，在3月30日前訂購至6月30日的夜宿海生館，享兩人同行夜宿海生館贈送售價999元、1年無限次免費入館的成人海洋卡1張，下月並和當地的後灣社區生態旅遊結合，有古早味的海鹽製作和無動人水上活動等遊程。

海生館經營團隊海景公司說，新冠肺炎疫情在世界各國延燒，國人雖無法出國旅遊，但可「潛」入海生館奇幻的海底世界，到風和日麗的國境之南散散心、透透氣；全台首創的夜宿海生館，不管是美麗的海底隧道、大洋池，或大小朋友都愛的企鵝極地區，都是讓人驚嘆的「大寢室」，除一圓與喜愛的海洋生物共眠夢，還有深入神祕後場、暢遊潮間帶的特別行程。

海景團隊秉持共好精神和恆春半島在地社區合作，推出夜宿海生館的季節限定活動，春季「觀珊望海」、「鹽語船情」下月起登場，一探古早味海鹽製作奧祕，或在安全的後灣海域乘獨木舟親近大海，讓民眾了解更迷人的海洋景致和在地人文生態之美。

海生館因應防疫，每天都實施嚴謹的防疫措施，入館人員需量測體溫，發現異常體溫的遊客或員工，會禁止入館並協助就醫，另每天加強消毒清潔館內公共設施，包含遊客常接觸的座椅、扶手、置物櫃、展示缸面等遊客可能接觸到的設施，第一線工作人員也都要戴口罩。

梟東海生館夜宿還有深入神祕後場、暢遊潮間帶的特別行程。 圖／海生館提供
梟東海生館夜宿還有深入神祕後場、暢遊潮間帶的特別行程。 圖／海生館提供
夜宿海生館的季節限定活動，春季「觀珊望海」、「鹽語船情」下月起登場，一探古早味海鹽製作奧祕，或在安全的後灣海域乘獨木舟親近大海。圖／海生館提供
夜宿海生館的季節限定活動，春季「觀珊望海」、「鹽語船情」下月起登場，一探古早味海鹽製作奧祕，或在安全的後灣海域乘獨木舟親近大海。圖／海生館提供

新冠肺炎 疫情

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