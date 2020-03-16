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古寧頭媽媽用愛縫製 清潔隊員花帔口罩套吸睛

中央社 / 金門縣16日電

金門縣金寧鄉古寧頭社區志工媽媽花了3天時間，用愛縫製300個花帔口罩套，今天送給鄉公所清潔隊。清潔隊員戴上由金門傳統育嬰包巾製成的口罩套，展現在地特色，相當吸睛。

古寧頭社區發展協會志工隊隊長社區志工隊隊長李開陣表示，花帔是金門傳統的育嬰包巾，具有驅邪意義期盼用花帔製成的口罩套可以保護平安。

鑑於新冠肺炎疫情嚴重，李開陣和古寧頭社區協會理事長李金鎗、總幹事李俊龍，以及縣議員李養生，下午帶著社區媽媽特別選用花帔縫製的口罩套給金寧鄉公所清潔隊，由鄉長楊忠俊和清潔隊隊長張寶仁代表接受。

黑白相間的格子布「花帔」，是金門傳統的育嬰包巾；花帔上用紅綿線繡上一個卍字，有驅邪的功能，並縫上一對圓形鉛片，期許孩子有「人緣」，包巾四個角分別縫有小紅標，稱「四角虎」，意寓吉祥。民間相傳，花帔可以趨吉避凶，保佑孩子平安長大。

製作這批口罩的花帔布疋是由李養生提供，20多名古寧頭社區媽媽花了3個工作天，裁剪、縫製完成。花帔布雖然少了圓形鉛片、四角虎等因素，但仍具有濃濃的金門意象。

楊忠俊表示，疫情嚴峻，口罩和酒精難求，口罩搭配口罩套可以重覆使用，節省口罩需求，對防制疫情有很大助益。金寧鄉清潔隊現有125名隊員，每人獲贈2片。楊忠俊說，這300個口罩套率先提供第一線清潔隊員出外執勤使用，其餘供給內部員工配戴。

古寧頭社區協會志工媽媽現在仍在趕製花帔口罩套，之後將再贈送大同之家長輩和古寧國小師生，讓鄉親在這波疫情中，有進一步的保護。

口罩 金門 疫情

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